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オミクロン株の波の後、感染率は低下する＝ビル・ゲイツ氏

オミクロン株の波の後、感染率は低下する＝ビル・ゲイツ氏

マイクロソフト創設者のビル・ゲイツ氏は、各国における新型コロナウイルスの感染者数は、オミクロン株による波の後に減少し、コロナウイルスは季節性インフルエンザのように扱われるとみなしている。 2022年1月12日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

ビル・ゲイツ

オミクロン株

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ゲイツ氏は、自身のツイッターにこのような意見を記した。また、ゲイツ氏はコロナウイルスの起源について、データは別の種から人間に感染したことを示唆していると記した。同氏は「将来、他の種からも感染症は発生するため、それらに備えるために投資しなければならない」とみなしている。先に、ゲイツ氏は、「オミクロン株」が登場し、人類は最も困難な状況に直面しているとしながらも、2022年内にパンデミックが終了する可能性は残されていると表明した。関連ニュース

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