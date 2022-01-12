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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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オミクロン株の波の後、感染率は低下する＝ビル・ゲイツ氏
オミクロン株の波の後、感染率は低下する＝ビル・ゲイツ氏
マイクロソフト創設者のビル・ゲイツ氏は、各国における新型コロナウイルスの感染者数は、オミクロン株による波の後に減少し、コロナウイルスは季節性インフルエンザのように扱われるとみなしている。 2022年1月12日, Sputnik 日本
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ゲイツ氏は、自身のツイッターにこのような意見を記した。また、ゲイツ氏はコロナウイルスの起源について、データは別の種から人間に感染したことを示唆していると記した。同氏は「将来、他の種からも感染症は発生するため、それらに備えるために投資しなければならない」とみなしている。先に、ゲイツ氏は、「オミクロン株」が登場し、人類は最も困難な状況に直面しているとしながらも、2022年内にパンデミックが終了する可能性は残されていると表明した。関連ニュース
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ビル・ゲイツ, オミクロン株

オミクロン株の波の後、感染率は低下する＝ビル・ゲイツ氏

2022年1月12日, 09:32 (更新: 2022年1月12日, 09:34)
© AP Photo / Nati Harnikビル・ゲイツ氏
ビル・ゲイツ氏 - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
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マイクロソフト創設者のビル・ゲイツ氏は、各国における新型コロナウイルスの感染者数は、オミクロン株による波の後に減少し、コロナウイルスは季節性インフルエンザのように扱われるとみなしている。
ゲイツ氏は、自身のツイッターにこのような意見を記した。

各国がオミクロン株の波に直面すると、医療制度は苦戦する。重症者のほとんどはワクチン未接種だ。オミクロン株が国を過ぎ去った後、今年の残りの期間は感染者数がはるかに少なくなるはずで、コロナウイルスは季節性インフルエンザのように扱われる。

オミクロン - Sputnik 日本, 1920, 11.01.2022
新型コロナウイルス
欧州人口の半分以上　今後数週間でオミクロン株に感染＝WHO
昨日, 20:38
また、ゲイツ氏はコロナウイルスの起源について、データは別の種から人間に感染したことを示唆していると記した。同氏は「将来、他の種からも感染症は発生するため、それらに備えるために投資しなければならない」とみなしている。
先に、ゲイツ氏は、「オミクロン株」が登場し、人類は最も困難な状況に直面しているとしながらも、2022年内にパンデミックが終了する可能性は残されていると表明した
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