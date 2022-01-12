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Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы - Sputnik 日本, 1920
カザフスタンでの大規模な抗議活動
2022年1月初め、カザフスタンの住民は、液化天然ガスの価格が2倍に跳ね上がったことに抗議を開始した。抗議デモは国内の各都市に広がり、大規模な騒乱に発展した。
https://jp.sputniknews.com/20220112/9934724.html
カザフスタンにおける集団安全保障条約機構の任務
カザフスタンにおける集団安全保障条約機構の任務
カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領の要請を受け、旧ソ連諸国からなる軍事同盟「集団安全保障条約機構（CSTO）」の加盟国は同国に平和維持部隊を派遣した。当局は、この任務は短期間で達成されることを強調しており、平和維持部隊は状況が安定し次第撤退する予定。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T20:26+0900
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カザフスタンでの大規模な抗議活動
インフォグラフィック
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CSTOの加盟国はロシア、カザフスタン、ベラルーシ、タジキスタン、キルギス、アルメニアの6か国。平和維持部隊の構成と主な任務について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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カザフスタンにおける集団安全保障条約機構の任務

2022年1月12日, 20:26
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カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領の要請を受け、旧ソ連諸国からなる軍事同盟「集団安全保障条約機構（CSTO）」の加盟国は同国に平和維持部隊を派遣した。当局は、この任務は短期間で達成されることを強調しており、平和維持部隊は状況が安定し次第撤退する予定。
CSTOの加盟国はロシア、カザフスタン、ベラルーシ、タジキスタン、キルギス、アルメニアの6か国。
平和維持部隊の構成と主な任務について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
カザフスタンにおける集団安全保障条約機構（CSTO）の任務 - Sputnik 日本
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