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高知で漁船10隻転覆　トンガ噴火で津波　
高知で漁船10隻転覆　トンガ噴火で津波　
16日、津波注意報が出された高知県では漁船計10隻が転覆した。津波の影響とみられる。日本メディアが報じた。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T11:33+0900
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報道によると、室戸市の佐喜浜漁港では5隻が転覆し、四万十町の小室漁港では漁船3隻が転覆し、1隻が沈んでおり、東洋町の甲浦港では1隻が転覆したという。室戸市では午前０時１５分に80センチの津波が確認された。南太平洋のトンガの火山島で日本時間の15日午後、大規模な噴火が発生した。気象庁は16日午前0時15分、鹿児島県の奄美群島とトカラ列島に津波警報を発表した。
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高知で漁船10隻転覆　トンガ噴火で津波　

2022年1月16日, 11:33
CC0 / Pixabay / Tsunami (imagen referencial)
Tsunami (imagen referencial) - Sputnik 日本, 1920, 16.01.2022
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16日、津波注意報が出された高知県では漁船計10隻が転覆した。津波の影響とみられる。日本メディアが報じた。
報道によると、室戸市の佐喜浜漁港では5隻が転覆し、四万十町の小室漁港では漁船3隻が転覆し、1隻が沈んでおり、東洋町の甲浦港では1隻が転覆したという。
室戸市では午前０時１５分に80センチの津波が確認された。
南太平洋のトンガの火山島で日本時間の15日午後、大規模な噴火が発生した。気象庁は16日午前0時15分、鹿児島県の奄美群島とトカラ列島に津波警報を発表した。
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