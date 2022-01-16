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岩手県、奄美群島、トカラ列島　津波警報が発表
https://jp.sputniknews.com/20220116/9958713.html
岩手県、奄美群島、トカラ列島　津波警報が発表
岩手県、奄美群島、トカラ列島　津波警報が発表
日本の気象庁は16日午前0時15分、鹿児島県の奄美群島とトカラ列島に津波警報を発表した。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T07:10+0900
2022-01-16T07:24+0900
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南太平洋のトンガの火山島で日本時間の15日午後、大規模な噴火が発生した。津波がすでに到達しているという。予想される津波の高さは3メートル。日本時の15日午後1時10分ごろ、トンガ諸島の火山島「フンガ・トンガ フンガ・ハアパイ」で噴火が発生した。米国地質調査所によると、噴火地域ではマグニチュード4の揺れが記録された。現時点では、犠牲者や建物の倒壊に関する情報も伝えられていない。
https://jp.sputniknews.com/20220115/1200-9955867.html
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災害・事故・事件, 国内

岩手県、奄美群島、トカラ列島　津波警報が発表

2022年1月16日, 07:10 (更新: 2022年1月16日, 07:24)
© AP Photo / Johnson Lai台湾で津波（アーカイブ写真）
台湾で津波（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Johnson Lai
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日本の気象庁は16日午前0時15分、鹿児島県の奄美群島とトカラ列島に津波警報を発表した。
南太平洋のトンガの火山島で日本時間の15日午後、大規模な噴火が発生した。
津波がすでに到達しているという。予想される津波の高さは3メートル。
インドネシア首都ジャカルタのオフィス建物　地震で避難する人々 - Sputnik 日本, 1920, 15.01.2022
インドネシア西部で地震　建物1200以上が崩壊や損傷
昨日, 19:47
日本時の15日午後1時10分ごろ、トンガ諸島の火山島「フンガ・トンガ フンガ・ハアパイ」で噴火が発生した。米国地質調査所によると、噴火地域ではマグニチュード4の揺れが記録された。
現時点では、犠牲者や建物の倒壊に関する情報も伝えられていない。
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