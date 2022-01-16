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ブルキナファソで鳥インフルエンザ流行　約50万羽が死ぬ
ブルキナファソで鳥インフルエンザ流行　約50万羽が死ぬ
西アフリカの国、ブルキナファソのムサ・カボレ農業畜産相は、同国で鳥インフルエンザの流行で約50万羽の家禽が死んだと発表した。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T04:20+0900
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カボレ氏は「ブルキナファソでは現時点で鳥インフルエンザにより約50万羽の家禽が死に、138万222ケースの卵が失われた」と発表した。同氏によると、流行しているのはH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザ。カボレ氏は、被害額は約50億西アフリカCFAフラン（約800万ドル超）に上ると試算した。同氏によると、ブルキナファソでは1月7日から42件の発生事例が確認されている。専門家によって鳥インフルエンザが確認された場所では、羽数の確認、殺処分、焼却、埋葬が行われている。当局は、鳥が集まる場所のモニタリングや、病気またはケガをした鳥を捕獲するなどの、鳥インフルエンザ流行対応計画を策定した。関連ニュース
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ブルキナファソで鳥インフルエンザ流行　約50万羽が死ぬ

2022年1月16日, 04:20
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鶏 - Sputnik 日本, 1920, 16.01.2022
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西アフリカの国、ブルキナファソのムサ・カボレ農業畜産相は、同国で鳥インフルエンザの流行で約50万羽の家禽が死んだと発表した。
カボレ氏は「ブルキナファソでは現時点で鳥インフルエンザにより約50万羽の家禽が死に、138万222ケースの卵が失われた」と発表した。同氏によると、流行しているのはH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザ。
カボレ氏は、被害額は約50億西アフリカCFAフラン（約800万ドル超）に上ると試算した。
同氏によると、ブルキナファソでは1月7日から42件の発生事例が確認されている。
専門家によって鳥インフルエンザが確認された場所では、羽数の確認、殺処分、焼却、埋葬が行われている。
当局は、鳥が集まる場所のモニタリングや、病気またはケガをした鳥を捕獲するなどの、鳥インフルエンザ流行対応計画を策定した。
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