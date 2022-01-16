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台湾沿岸部でマグニチュード5.5の地震
台湾沿岸部でマグニチュード5.5の地震
16日、太平洋の台湾東部海域でマグニチュード5.5の地震が発生。台湾気象庁が発表した。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T18:30+0900
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2022-01-16T18:43+0900
地震
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揺れは現地時間16時15分（日本時間17時15分）に観測された。震源地は沿岸部から66.5キロメートル地点で、震源の深さは海底55.4キロメートル。死者や崩壊については情報は入ってきていない。津波の恐れもない。台湾は人口2300万超。太平洋の2つのプレートが重なる場所に位置し、東部はアジアで最も危険な地震区域の1つとされている。関連ニュース
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台湾沿岸部でマグニチュード5.5の地震
2022年1月16日, 18:30 (更新: 2022年1月16日, 18:43)
16日、太平洋の台湾東部海域でマグニチュード5.5の地震が発生。台湾気象庁が発表した。
揺れは現地時間16時15分（日本時間17時15分）に観測された
。震源地は沿岸部から66.5キロメートル地点で、震源の深さは海底55.4キロメートル。死者や崩壊については情報は入ってきていない。津波の恐れもない。
台湾は人口2300万超。太平洋の2つのプレートが重なる場所に位置し、東部はアジアで最も危険な地震区域の1つとされている。