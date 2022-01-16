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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220116/9959821.html
北京でオミクロン株感染初例
北京でオミクロン株感染初例
冬季オリンピックが開かれる中国の北京海淀区では初めて新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染1例が確認された。15日、同国政府が発表した。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T11:55+0900
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新型コロナウイルスの新たな変異種
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当局によると、感染者は直近2週間市外に出ておらず、感染者との接触歴も持っていない。当局は感染者と濃厚接触者を隔離し、感染者の居住地を一部封鎖した。先に北京に隣接する天津でもオミクロン株の市中感染が確認された。北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。関連ニュース
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北京でオミクロン株感染初例
冬季オリンピックが開かれる中国の北京海淀区では初めて新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染1例が確認された。15日、同国政府が発表した。
当局によると、感染者は直近2週間市外に出ておらず、感染者との接触歴も持っていない。当局は感染者と濃厚接触者を隔離し、感染者の居住地を一部封鎖した。
先に北京に隣接する天津でもオミクロン株
の市中感染が確認された。
北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。