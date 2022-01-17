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バイデン大統領、岸田首相と21日にオンライン会談＝ホワイトハウス
バイデン大統領、岸田首相と21日にオンライン会談＝ホワイトハウス
ホワイトハウスは、ジョー・バイデン米大統領が21日に日本の岸田文雄首相とオンラインで会談を行うと発表した。 2022年1月17日, Sputnik 日本
2022-01-17T07:58+0900
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ホワイトハウスの発表には「会談は、インド太平洋地域および世界中の平和、安全および安定の基礎である日米同盟の強さを浮き彫りにする」とある。また、バイデン大統領は岸田首相と協力し、「自由で開かれたインド太平洋」のビジョンを推進し、新型コロナウイルス対策、気候危機への取り組み、新技術の開発などの分野で両国の協力関係を拡大するとしている。関連ニュース
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バイデン大統領、岸田首相と21日にオンライン会談＝ホワイトハウス

2022年1月17日, 07:58
© EVELYN HOCKSTEINバイデン米大統領
バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.01.2022
© EVELYN HOCKSTEIN
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ホワイトハウスは、ジョー・バイデン米大統領が21日に日本の岸田文雄首相とオンラインで会談を行うと発表した。
ホワイトハウスの発表には「会談は、インド太平洋地域および世界中の平和、安全および安定の基礎である日米同盟の強さを浮き彫りにする」とある。
また、バイデン大統領は岸田首相と協力し、「自由で開かれたインド太平洋」のビジョンを推進し、新型コロナウイルス対策、気候危機への取り組み、新技術の開発などの分野で両国の協力関係を拡大するとしている。
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