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サウジ、初めて冬季オリンピックに選手派遣
サウジ、初めて冬季オリンピックに選手派遣
サウジアラビア五輪委員会は、2月に開催される北京冬季オリンピックへ選手団を派遣すると発表した。 2022年1月17日, Sputnik 日本
2022-01-17T09:27+0900
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同国五輪委員会の発表によると、クロスカントリースキーのサルマン選手とファイエク選手が史上初のサウジアラビア代表として冬季オリンピックに出場する。また、サウジは代表団を北京に派遣するという。北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。関連ニュース
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サウジ、初めて冬季オリンピックに選手派遣

2022年1月17日, 09:27
© Sputnik / Anna Ratkoglo / フォトバンクに移行Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 17.01.2022
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サウジアラビア五輪委員会は、2月に開催される北京冬季オリンピックへ選手団を派遣すると発表した。
同国五輪委員会の発表によると、クロスカントリースキーのサルマン選手とファイエク選手が史上初のサウジアラビア代表として冬季オリンピックに出場する。
Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай - Sputnik 日本, 1920, 16.01.2022
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また、サウジは代表団を北京に派遣するという。
北京五輪は来年2022年2月4日から20日、パラリンピックは3月4日から13日に実施される。
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