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北京オリンピック　フィギュアスケート団体戦　競技日程
北京オリンピック　フィギュアスケート団体戦　競技日程
今月4日、北京冬季オリンピック・パラリンピックが開幕する。大会の開催に先立ち、スプートニクがフィギュアスケート団体戦の競技日程をお知らせする。 2022年2月1日, Sputnik 日本
2022-02-01T17:19+0900
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フィギュアスケート競技は男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスの個人戦4種目のほか、団体戦を加えた計5種目が行われる。試合会場は首都体育館。初日は団体戦の男子シングル・ショートプログラムからスタートする。
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北京オリンピック　フィギュアスケート団体戦　競技日程

2022年2月1日, 17:19
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今月4日、北京冬季オリンピック・パラリンピックが開幕する。大会の開催に先立ち、スプートニクがフィギュアスケート団体戦の競技日程をお知らせする。
フィギュアスケート競技は男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスの個人戦4種目のほか、団体戦を加えた計5種目が行われる。
試合会場は首都体育館。初日は団体戦の男子シングル・ショートプログラムからスタートする。
北京オリンピック・フィギュアスケート競技日程 - Sputnik 日本
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