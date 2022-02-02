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米、国連安保理に会合開催を要請 北朝鮮のミサイル発射受け

米、国連安保理に会合開催を要請 北朝鮮のミサイル発射受け

北朝鮮が中距離弾道ミサイルを発射したことを受け、米政府は、国連安全保障理事会に非公開会合を3日に開催するよう要請した。 2022年2月2日, Sputnik 日本

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北朝鮮は、１月30日、弾道ミサイルと見られる飛翔体を、北部のチャガン道から日本海に向け、発射した。韓国軍の発表によれば、飛行距離は800キロメートル、高度は2000キロに達した。これについて北朝鮮は、31日、北朝鮮で生産され、北朝鮮軍に供給されている中距離弾道ミサイル「火星12」の発射実験を行なったと発表。兵器システム運用の効果性と安全性を確認したとした。北朝鮮によるミサイル発射実験は、1月に入ってこれで7回目となる。関連ニュース

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