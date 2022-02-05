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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220205/10105090.html
米国の新型コロナ、死者90万人超＝米ホプキンス大
米国の新型コロナ、死者90万人超＝米ホプキンス大
米国では新型コロナウイルスの感染確認後に死亡した人の数が90万人を超えた。ジョンズ・ホプキンス大学の最新情報で明らかになった。ジョンズ・ホプキンス大学は政府、各州、メディアなどの発表に基づき、感染状況の統計をまとめている。 2022年2月5日, Sputnik 日本
2022-02-05T09:57+0900
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新型コロナウイルス
米国
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大学の最新発表によると、新型コロナウイルスの感染による死者は米国で90万334人となった。国内の累計感染者数は7620万4058人となっている。関連ニュース
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米国の新型コロナ、死者90万人超＝米ホプキンス大
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米国では新型コロナウイルスの感染確認後に死亡した人の数が90万人を超えた。ジョンズ・ホプキンス大学の最新情報で明らかになった。ジョンズ・ホプキンス大学は政府、各州、メディアなどの発表に基づき、感染状況の統計をまとめている。
大学の最新発表によると、新型コロナウイルスの感染による死者は米国で90万334人となった。国内の累計感染者数は7620万4058人となっている。