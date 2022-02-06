https://jp.sputniknews.com/20220206/1-10111147.html

北京五輪 ロシア勢金メダル第1号 距離スキーのアレクサンドル・ボリシュノフ選手

北京五輪 ロシア勢金メダル第1号 距離スキーのアレクサンドル・ボリシュノフ選手

北京五輪の距離スキー男子30キロ距離複合で、ロシアが2個のメダルを獲得した。アレクサンドル・ボリシュノフ選手が1時間16分9秒8で1位、デニス・スピツォフ選手が2位（+1:11.0）になった。3位はフィンランドのイーボ・ニスカネン選手（+2:00.2）。 2022年2月6日, Sputnik 日本

2022-02-06T18:18+0900

2022-02-06T18:18+0900

2022-02-06T18:18+0900

北京2022 オリンピック

スポーツ

五輪

ロシア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/06/10111123_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7e2f5917ed00cc8ed8ba53436863191f.jpg

25歳のボリシュノフ選手は、初めての五輪金メダルを獲得した。現時点で北京五輪におけるロシアのメダル獲得数は4個（金1、銀2、銅1）。距離スキーは、前半15キロをクラシカル走法、後半15キロはスキー板を履き替えてフリー走法で滑走する。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

北京2022 オリンピック, スポーツ, 五輪, ロシア