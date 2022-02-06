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北京五輪 ロシア勢金メダル第1号 距離スキーのアレクサンドル・ボリシュノフ選手
北京五輪 ロシア勢金メダル第1号 距離スキーのアレクサンドル・ボリシュノフ選手
北京五輪の距離スキー男子30キロ距離複合で、ロシアが2個のメダルを獲得した。アレクサンドル・ボリシュノフ選手が1時間16分9秒8で1位、デニス・スピツォフ選手が2位（+1:11.0）になった。3位はフィンランドのイーボ・ニスカネン選手（+2:00.2）。 2022年2月6日, Sputnik 日本
2022-02-06T18:18+0900
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25歳のボリシュノフ選手は、初めての五輪金メダルを獲得した。現時点で北京五輪におけるロシアのメダル獲得数は4個（金1、銀2、銅1）。距離スキーは、前半15キロをクラシカル走法、後半15キロはスキー板を履き替えてフリー走法で滑走する。
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北京五輪 ロシア勢金メダル第1号 距離スキーのアレクサンドル・ボリシュノフ選手
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北京五輪の距離スキー男子30キロ距離複合で、ロシアが2個のメダルを獲得した。アレクサンドル・ボリシュノフ選手が1時間16分9秒8で1位、デニス・スピツォフ選手が2位（+1:11.0）になった。3位はフィンランドのイーボ・ニスカネン選手（+2:00.2）。
25歳のボリシュノフ選手は、初めての五輪金メダルを獲得した。
現時点で北京五輪におけるロシアのメダル獲得数は4個（金1、銀2、銅1）。
距離スキーは、前半15キロをクラシカル走法、後半15キロはスキー板を履き替えてフリー走法で滑走する。