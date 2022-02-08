登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
北京五輪フィギュア 男子SP 米国ネイサン・チェン、世界最高得点更新
https://jp.sputniknews.com/20220208/10124514.html
日本政府、二酸化炭素排出の段階的削減へ　基金本格化
日本政府、二酸化炭素排出の段階的削減へ　基金本格化
日本政府は8日、産業分野の二酸化炭素排出量の段階的削減を支援する基金制度創設に向け、法改正案を採択した。日本政府は200億円を充当する予定。 2022年2月8日, Sputnik 日本
2022-02-08T15:06+0900
2022-02-08T15:09+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/28/38/283852_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_72677cbe7d174f4f048597b3035b9d6c.jpg
共同通信によると、基金は2022年秋から機能し始め、民間投資を呼び込むことで1000億円まで拡大することを目標にしている。再生可能エネルギー導入、効果的な廃棄物処理技術導入、二酸化炭素を吸収する森林維持・拡大などの各種事業が融資や助成の対象となる。日本政府は2050年までに自動車および産業分野の二酸化炭素排出をゼロにする目標を掲げている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220202/228-10084239.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/28/38/283852_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f6262ae12261cc1054860b09186ac0ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内

日本政府、二酸化炭素排出の段階的削減へ　基金本格化

2022年2月8日, 15:06 (更新: 2022年2月8日, 15:09)
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno日本、車（アーカイブ）
日本、車（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno
フォローする
日本政府は8日、産業分野の二酸化炭素排出量の段階的削減を支援する基金制度創設に向け、法改正案を採択した。日本政府は200億円を充当する予定。
共同通信によると、基金は2022年秋から機能し始め、民間投資を呼び込むことで1000億円まで拡大することを目標にしている。再生可能エネルギー導入、効果的な廃棄物処理技術導入、二酸化炭素を吸収する森林維持・拡大などの各種事業が融資や助成の対象となる。
日本政府は2050年までに自動車および産業分野の二酸化炭素排出をゼロにする目標を掲げている。
電気自動車（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 02.02.2022
英国で大気汚染に対し追加料金　2月28日から徴収
2月2日, 20:33
関連ニュース
マッキンゼー、グリーンエネルギーへの移行にかかる費用を試算
インドネシアの電力危機は日本を含めたアジア太平洋地域に影響を与えるのか
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語