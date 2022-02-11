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日本　スノーボードの平野歩夢　ハーフパイプで金メダル　北京冬季五輪
日本　スノーボードの平野歩夢　ハーフパイプで金メダル　北京冬季五輪
北京冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、日本の平野歩夢選手（23）が金メダルを獲得した。決勝で平野は3回の試技を行い、96点の高得点をマークした。 2022年2月11日, Sputnik 日本
2022-02-11T14:31+0900
2022-02-11T14:34+0900
北京2022 オリンピック
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2位はオーストラリアのスコッティ・ジェームズ選手（92.50点）、3位はスイスのヤン・シェレル選手（87.25点）だった。この種目にはロシア代表選手は出場していない。これまでに平野は、冬季五輪で銀メダルを2度（2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪）獲得した他、ワールドカップで金メダルを1度、バートン・グローバルオープンシリーズで金メダルを4度獲得している。関連ニュース
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日本　スノーボードの平野歩夢　ハーフパイプで金メダル　北京冬季五輪

2022年2月11日, 14:31 (更新: 2022年2月11日, 14:34)
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平野歩夢 - Sputnik 日本, 1920, 11.02.2022
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北京冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、日本の平野歩夢選手（23）が金メダルを獲得した。決勝で平野は3回の試技を行い、96点の高得点をマークした。
2位はオーストラリアのスコッティ・ジェームズ選手（92.50点）、3位はスイスのヤン・シェレル選手（87.25点）だった。この種目にはロシア代表選手は出場していない。
これまでに平野は、冬季五輪で銀メダルを2度（2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪）獲得した他、ワールドカップで金メダルを1度、バートン・グローバルオープンシリーズで金メダルを4度獲得している。
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