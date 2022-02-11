https://jp.sputniknews.com/20220211/10146982.html

日本 スノーボードの平野歩夢 ハーフパイプで金メダル 北京冬季五輪

日本 スノーボードの平野歩夢 ハーフパイプで金メダル 北京冬季五輪

北京冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、日本の平野歩夢選手（23）が金メダルを獲得した。決勝で平野は3回の試技を行い、96点の高得点をマークした。 2022年2月11日, Sputnik 日本

2022-02-11T14:31+0900

2022-02-11T14:31+0900

2022-02-11T14:34+0900

北京2022 オリンピック

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/10147026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6914f543c6019c5543a158d6b7f7e60b.jpg

2位はオーストラリアのスコッティ・ジェームズ選手（92.50点）、3位はスイスのヤン・シェレル選手（87.25点）だった。この種目にはロシア代表選手は出場していない。これまでに平野は、冬季五輪で銀メダルを2度（2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪）獲得した他、ワールドカップで金メダルを1度、バートン・グローバルオープンシリーズで金メダルを4度獲得している。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220210/10143469.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

北京2022 オリンピック