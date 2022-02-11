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韓国の気象庁 北朝鮮の核実験場付近での地震を観測
韓国の気象庁 北朝鮮の核実験場付近での地震を観測
豊渓里核実験場がある北朝鮮吉州郡（東北部）で、マグニチュード3.1の地震が発生した。韓国の気象庁が11日に発表した。 2022年2月11日, Sputnik 日本
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国際
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地震は11日の午前10時35分（日本時間）に観測された。震源の深さは17キロ。同庁によると、この揺れは核兵器の爆発によるものではなく、地殻変動が原因だという。この地域では1978年以降、マグニチュード2.0以上の地震が25回発生している。この間に起きた最も強い地震は、2017年9月23日のマグニチュード3.2。豊渓里核実験場では、2006年から2017年にかけて計6回の核爆発が行われた。その後の2018年、北朝鮮当局は善意で実験場を閉鎖した。関連ニュース
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韓国の気象庁 北朝鮮の核実験場付近での地震を観測
2022年2月11日, 15:42 (更新: 2022年2月11日, 16:09) フォローする
豊渓里核実験場がある北朝鮮吉州郡（東北部）で、マグニチュード3.1の地震が発生した。韓国の気象庁が11日に発表した。
地震は11日の午前10時35分（日本時間）に観測された。震源の深さは17キロ。同庁によると、この揺れは核兵器の爆発によるものではなく、地殻変動が原因だという。
この地域では1978年以降、マグニチュード2.0以上の地震が25回発生している。この間に起きた最も強い地震は、2017年9月23日のマグニチュード3.2。
豊渓里核実験場では、2006年から2017年にかけて計6回の核爆発が行われた。その後の2018年、北朝鮮当局は善意で実験場を閉鎖した。