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韓国の気象庁 北朝鮮の核実験場付近での地震を観測

韓国の気象庁 北朝鮮の核実験場付近での地震を観測

豊渓里核実験場がある北朝鮮吉州郡（東北部）で、マグニチュード3.1の地震が発生した。韓国の気象庁が11日に発表した。 2022年2月11日, Sputnik 日本

2022-02-11T15:42+0900

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地震は11日の午前10時35分（日本時間）に観測された。震源の深さは17キロ。同庁によると、この揺れは核兵器の爆発によるものではなく、地殻変動が原因だという。この地域では1978年以降、マグニチュード2.0以上の地震が25回発生している。この間に起きた最も強い地震は、2017年9月23日のマグニチュード3.2。豊渓里核実験場では、2006年から2017年にかけて計6回の核爆発が行われた。その後の2018年、北朝鮮当局は善意で実験場を閉鎖した。関連ニュース

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