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- Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
フィギュア特集
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北京五輪アイスダンス　パパダキス＆シゼロン組が世界最高点で優勝　
北京五輪アイスダンス　パパダキス＆シゼロン組が世界最高点で優勝　
アイスダンスで、フランスのガブリエラ・パパダキス＆ギヨーム・シゼロン組が合計226.98点の世界最高得点で優勝した。 2022年2月14日, Sputnik 日本
2022-02-14T13:58+0900
2022-02-14T14:57+0900
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北京2022 オリンピック
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パパダキス＆シゼロン組は、リズムダンス90.83点、フリーダンス136.15点の合計226.98で金メダルを獲得した。ロシアのビクトリア・シニツィナ＆ニキータ・カツァラポフ組は合計220.51点（88.85＋131.66）で銀メダル、米国のメディソン・ハベル＆ザカリー・ドノヒュー組は合計218.02点（87.13＋130.89）で銅メダルを獲得した。関連ニュース
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北京2022 オリンピック

北京五輪アイスダンス　パパダキス＆シゼロン組が世界最高点で優勝　

2022年2月14日, 13:58 (更新: 2022年2月14日, 14:57)
© Sputnik / Alexander Vilf / フォトバンクに移行パパダキス＆シゼロン組
パパダキス＆シゼロン組 - Sputnik 日本, 1920, 14.02.2022
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アイスダンスで、フランスのガブリエラ・パパダキス＆ギヨーム・シゼロン組が合計226.98点の世界最高得点で優勝した。
パパダキス＆シゼロン組は、リズムダンス90.83点、フリーダンス136.15点の合計226.98で金メダルを獲得した。
ロシアのビクトリア・シニツィナ＆ニキータ・カツァラポフ組は合計220.51点（88.85＋131.66）で銀メダル、米国のメディソン・ハベル＆ザカリー・ドノヒュー組は合計218.02点（87.13＋130.89）で銅メダルを獲得した。
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Тренировки - Sputnik 日本, 1920, 14.02.2022
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