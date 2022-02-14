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米国 仮想通貨マイナーの税報告義務を解除へ

米国 仮想通貨マイナーの税報告義務を解除へ

米財務省はスタッキングに従事するマイナーおよびソフト開発者には、米内国歳入庁（IRS）への報告義務を課さない計画を発表した。オハイオ州出身のロブ・ポートマン上院議員が自身のツィッター上で明らかにした。 2022年2月14日, Sputnik 日本

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ポートマン上院議員はツィッターを通じ、「財務省からのスタッキングに従事するマイナーおよびウォーレット用のハードウエア、ソフトウェアの販売者らへの支援に感謝」と記した。文書によれば、米内国歳入庁に有用な情報にアクセスができない補助的な関係者らはブローカーらに課されている報告義務は課されない。バイデン米大統領は2021年11月、暗号通貨の取引に関する、1兆2000億ドルのインフラ法案を承認した。今後、1万ドルを超える取引の場合、暗号通貨ブローカー、オペレーターらには税務報告が義務付けられる。関連ニュース

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