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日本 スピードスケート女子団体パシュートの準決勝で勝利 北京冬季五輪
日本 スピードスケート女子団体パシュートの準決勝で勝利 北京冬季五輪
15日、日本は北京冬季五輪スピードスケート女子団体パシュートの準決勝でロシアを破り決勝戦に進むことが分かった。日本のタイムは2分58秒93。ロシアとは6.99秒差だった。 2022年2月15日, Sputnik 日本
2022-02-15T16:55+0900
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北京2022 オリンピック
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日本は決勝戦でカナダと対戦する。ロシアは今後、銅メダル獲得目指して オランダと対戦する。スピードスケート女子団体パシュートに出場する各国代表のメダルの色は、15日夜に判明する。
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日本 スピードスケート女子団体パシュートの準決勝で勝利 北京冬季五輪
2022年2月15日, 16:55 (更新: 2022年2月15日, 16:57) フォローする
15日、日本は北京冬季五輪スピードスケート女子団体パシュートの準決勝でロシアを破り決勝戦に進むことが分かった。日本のタイムは2分58秒93。ロシアとは6.99秒差だった。
ロシアは今後、銅メダル獲得目指して オランダと対戦する。
スピードスケート女子団体パシュートに出場する各国代表のメダルの色は、15日夜に判明する。