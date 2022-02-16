祝日の終わり 中華圏で「元宵節」迎える
旧正月を祝った中華圏では15日、「元宵節（げんしょうせつ）」を迎えた。元宵節は元旦から15日目の最初の満月の日で、これをもって旧正月は終わりとなる。
元宵節を祝い、中国・北京では氷祭りが、台湾やマレーシアではランタンフェスティバルが開催された。
© AFP 2022 / Hector Retamal
元宵節を迎え、漢服を着て豫園（よえん）を訪れた女性ら（中国・上海、15日）
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元宵節を迎え、漢服を着て豫園（よえん）を訪れた女性ら（中国・上海、15日）
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龍慶峡（りゅうけいきょう）氷祭りでライトアップされた氷の彫刻を見る来場者（中国・北京、15日）
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龍慶峡（りゅうけいきょう）氷祭りでライトアップされた氷の彫刻を見る来場者（中国・北京、15日）
元宵節を祝い、天灯を放つ人々（マレーシア・ポートクラン、15日）
元宵節を祝い、土地公の像を担いで爆竹の上を歩く人々（台湾・台北、15日）
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元宵節を迎え、豫園（よえん）を訪れた人々（中国・上海、15日）
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元宵節を迎え、豫園（よえん）を訪れた人々（中国・上海、15日）
元宵節を迎え、豫園（よえん）を訪れた女性（中国・上海、15日）
© AFP 2022 / Noel Celis
元宵節の前夜祭で、溶けた金属を投げて火花を散らす鍛冶屋（中国・北京、15日）
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元宵節の前夜祭で、溶けた金属を投げて火花を散らす鍛冶屋（中国・北京、15日）
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龍慶峡（りゅうけいきょう）氷祭りに訪れた親子（中国・北京、15日）
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龍慶峡（りゅうけいきょう）氷祭りに訪れた親子（中国・北京、15日）
元宵節を祝い、天灯を放つ人々（マレーシア・ポートクラン、15日）
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元宵節を祝うため、土地公の像を準備する人々（台湾・台北、15日）
© AP Photo / Chiang Ying-ying
元宵節を祝うランタンフェスティバル（台湾・台北、15日）
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元宵節を祝うランタンフェスティバル（台湾・台北、15日）
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元宵節を迎え、豫園（よえん）を訪れて写真を撮影する女性ら（中国・上海、15日）