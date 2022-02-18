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ノルウェーのバイアスロン選手 ヨハネス・ベー選手がオリンピック5連覇

ノルウェーのバイアスロン選手 ヨハネス・ベー選手がオリンピック5連覇

北京冬季五輪は18日、バイアスロン男子マススタートでノルウェーのヨハネス・べー選手（28）が金メダルを獲得した。これまでにべー選手は、5度オリンピックチャンピオンに輝いている。 2022年2月18日, Sputnik 日本

2022-02-18T20:45+0900

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べー選手は、15キロを38分14秒4でフィニッシュ。4つのペナルティが課された。銀メダルはスウェーデンのマルティン・ポンシルオマ選手（1位とのタイム差は40秒3。ペナルティ数は2）。銅メダルは、ノルウェーのベトレショースタ・クリスティアンセン選手（1位とのタイム差は1分12秒5。ペナルティ数は3）だった。北京冬季五輪でべー選手は、混合リレー、スプリント、リレーで金メダルをすでに獲得。2018年平昌五輪では、20キロメートル個人で優勝した。北京冬季五輪でノルウェー代表は金メダルを15個、銀メダルを8個、銅メダルを11個獲得し、メダルランキングで首位に立っている。2位はドイツ（金10個、銀7個、銅5個）で、3位は米国（金8個、銀8個、銅5個）。関連ニュース

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