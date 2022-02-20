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ウクライナの改革に3億5000万ドルを拠出＝世銀
ウクライナの改革に3億5000万ドルを拠出＝世銀
世界銀行のデイビッド・マルパス総裁はウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談し、改革の支援としてウクライナ政府に3億5000万ドルを拠出する問題を理事会で審議することを明らかにした。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T14:01+0900
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マルパス総裁は世界銀行が直近の改革に必要な支援としてウクライナに最大3億5000万ドルの額を拠出する問題について、3月末にかけて理事会で審議にかけることを明らかにした。総裁によると、ウクライナへの支援はその後も継続されるとぃう。関連ニュース
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ウクライナの改革に3億5000万ドルを拠出＝世銀
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世界銀行のデイビッド・マルパス総裁はウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談し、改革の支援としてウクライナ政府に3億5000万ドルを拠出する問題を理事会で審議することを明らかにした。
マルパス総裁は世界銀行が直近の改革に必要な支援としてウクライナに最大3億5000万ドルの額を拠出する問題について、3月末にかけて理事会で審議にかけることを明らかにした。
総裁によると、ウクライナへの支援はその後も継続されるとぃう。