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英エリザベス女王 新型コロナに感染

英エリザベス女王 新型コロナに感染

英国のエリザベス女王は新型コロナウイルスの検査を受け、陽性反応を示したことが分かった。女王は風邪のような症状を示し軽症だという。英テレグラフ紙が20日、バッキンガム宮殿の発表を引用して報じた。 2022年2月20日, Sputnik 日本

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同紙は、「女王陛下の症状は、風邪の症状に似ており軽症だが、今後1週間はウィンザー城で軽めの執務を続ける見込みだ」と報じている。エリザベス女王は現在、95歳。関連ニュース

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