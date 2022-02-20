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英エリザベス女王　新型コロナに感染
英エリザベス女王　新型コロナに感染
英国のエリザベス女王は新型コロナウイルスの検査を受け、陽性反応を示したことが分かった。女王は風邪のような症状を示し軽症だという。英テレグラフ紙が20日、バッキンガム宮殿の発表を引用して報じた。 2022年2月20日, Sputnik 日本
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同紙は、「女王陛下の症状は、風邪の症状に似ており軽症だが、今後1週間はウィンザー城で軽めの執務を続ける見込みだ」と報じている。エリザベス女王は現在、95歳。関連ニュース
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英エリザベス女王　新型コロナに感染

2022年2月20日, 21:11 (更新: 2022年2月20日, 21:17)
© AFP 2022 / Heathcliff O'Malley/Pool エリザベス女王（アーカイブ写真）
エリザベス女王（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 20.02.2022
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英国のエリザベス女王は新型コロナウイルスの検査を受け、陽性反応を示したことが分かった。女王は風邪のような症状を示し軽症だという。英テレグラフ紙が20日、バッキンガム宮殿の発表を引用して報じた。
同紙は、「女王陛下の症状は、風邪の症状に似ており軽症だが、今後1週間はウィンザー城で軽めの執務を続ける見込みだ」と報じている。エリザベス女王は現在、95歳。
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