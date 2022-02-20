https://jp.sputniknews.com/20220220/10216364.html
英エリザベス女王 新型コロナに感染
英エリザベス女王 新型コロナに感染
英国のエリザベス女王は新型コロナウイルスの検査を受け、陽性反応を示したことが分かった。女王は風邪のような症状を示し軽症だという。英テレグラフ紙が20日、バッキンガム宮殿の発表を引用して報じた。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T21:11+0900
2022-02-20T21:11+0900
2022-02-20T21:17+0900
英国
エリザベス2世
健康
新型コロナウイルス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/622/52/6225298_0:224:2802:1800_1920x0_80_0_0_7032c8ec7891e76cdc01e38ab07efb9c.jpg
同紙は、「女王陛下の症状は、風邪の症状に似ており軽症だが、今後1週間はウィンザー城で軽めの執務を続ける見込みだ」と報じている。エリザベス女王は現在、95歳。関連ニュース
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/622/52/6225298_53:0:2749:2022_1920x0_80_0_0_99b7accbc16df25db9399750ac76824b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
英国, エリザベス2世, 健康, 新型コロナウイルス
英エリザベス女王 新型コロナに感染
2022年2月20日, 21:11 (更新: 2022年2月20日, 21:17) フォローする
英国のエリザベス女王は新型コロナウイルスの検査を受け、陽性反応を示したことが分かった。女王は風邪のような症状を示し軽症だという。英テレグラフ紙が20日、バッキンガム宮殿の発表を引用して報じた。
同紙は、「女王陛下の症状は、風邪の症状に似ており軽症だが、今後1週間はウィンザー城で軽めの執務を続ける見込みだ」と報じている。エリザベス女王は現在、95歳。