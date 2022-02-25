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ウクライナ情勢が日本の農産物価格に影響するおそれ

ウクライナ情勢が日本の農産物価格に影響するおそれ

日本の金子原二郎農林水産大臣は、ウクライナをめぐる情勢が日本国内の農産物価格に間接的に影響するおそれがあると表明した。 2022年2月25日, Sputnik 日本

2022-02-25T16:00+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

制裁

経済

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同相によれば、情勢の進展が農業分野に間接的に影響を及ぼす可能性があるという。岸田文雄首相は、25日に緊急記者会見を行い、日本はウクライナ情勢に関連しロシアに対する制裁を強化すると述べた。ウクライナ情勢が日本に与える影響に関して、専門家は、エネルギー資源と食料、なにより穀物製品の価格高騰を指摘している。

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