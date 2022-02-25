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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220225/10250280.html
ウクライナ情勢が日本の農産物価格に影響するおそれ
ウクライナ情勢が日本の農産物価格に影響するおそれ
日本の金子原二郎農林水産大臣は、ウクライナをめぐる情勢が日本国内の農産物価格に間接的に影響するおそれがあると表明した。 2022年2月25日, Sputnik 日本
2022-02-25T16:00+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
制裁
経済
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同相によれば、情勢の進展が農業分野に間接的に影響を及ぼす可能性があるという。岸田文雄首相は、25日に緊急記者会見を行い、日本はウクライナ情勢に関連しロシアに対する制裁を強化すると述べた。ウクライナ情勢が日本に与える影響に関して、専門家は、エネルギー資源と食料、なにより穀物製品の価格高騰を指摘している。
https://jp.sputniknews.com/20220225/10247703.html
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ウクライナ情勢が日本の農産物価格に影響するおそれ

2022年2月25日, 16:00
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農産物 - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2022
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日本の金子原二郎農林水産大臣は、ウクライナをめぐる情勢が日本国内の農産物価格に間接的に影響するおそれがあると表明した。
同相によれば、情勢の進展が農業分野に間接的に影響を及ぼす可能性があるという。
日本、対露制裁発動　ビザ発行停止 - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
日本、対露制裁発動　ビザ発給停止
08:36
岸田文雄首相は、25日に緊急記者会見を行い、日本はウクライナ情勢に関連しロシアに対する制裁を強化すると述べた。
ウクライナ情勢が日本に与える影響に関して、専門家は、エネルギー資源と食料、なにより穀物製品の価格高騰を指摘している。
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