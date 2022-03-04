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今週のベストショット 2月26日―3月4日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T19:25+0900
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今週のベストショット 2月26日―3月4日
2022年3月4日, 19:25 (更新: 2022年3月4日, 19:27) フォローする
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022 / Saeed Khad
豪雨により冠水した道路（豪ニューサウスウェールズ州・ローレンス、1日）
豪雨により冠水した道路（豪ニューサウスウェールズ州・ローレンス、1日）
© AFP 2022 / KCNA
朝鮮労働党第2回初級党書記大会の参加者とともに、植樹をおこなう金正恩委員長。朝鮮中央通信（KCNA）が公開（北朝鮮・平壌、2日）
朝鮮労働党第2回初級党書記大会の参加者とともに、植樹をおこなう金正恩委員長。朝鮮中央通信（KCNA）が公開（北朝鮮・平壌、2日）
© AFP 2022 / Julien De Rosa
パリ・ファッションウィークの2022/2023年秋冬コレクションで、ドレスを披露するモデル（フランス・パリ、28日）
パリ・ファッションウィークの2022/2023年秋冬コレクションで、ドレスを披露するモデル（フランス・パリ、28日）
© AP Photo / Brian Inganga
国連環境計画（UNEP）本部で開催された国連環境総会（UNEA）で、蛇口から流れ出るペットボトルをかたどった巨大オブジェの前で写真を撮る代表者ら（ケニア・ナイロビ、2日）
国連環境計画（UNEP）本部で開催された国連環境総会（UNEA）で、蛇口から流れ出るペットボトルをかたどった巨大オブジェの前で写真を撮る代表者ら（ケニア・ナイロビ、2日）
© AFP 2022 / Bertrand Guay
「パリ国際農業見本市」を訪れた極右政党「国民連合（RN）」のマリーヌ・ル・ペン党首（フランス・パリ、2日）
「パリ国際農業見本市」を訪れた極右政党「国民連合（RN）」のマリーヌ・ル・ペン党首（フランス・パリ、2日）
© AFP 2022 / Dziki Oktomauliyadi
洪水が発生した地域から避難する人々（インドネシア・バンテン州、1日）
洪水が発生した地域から避難する人々（インドネシア・バンテン州、1日）
ブラデスコ劇場で行われたキャンドルライト・コンサートで踊るバレリーナ（ブラジル・サンパウロ、27日）
© AP Photo / Manu Fernandez
村で行われた伝統的なカーニバル「マスカリータ」に参加する人々（スペイン・グアダラハラ県、26日）
村で行われた伝統的なカーニバル「マスカリータ」に参加する人々（スペイン・グアダラハラ県、26日）
© AP Photo / Ariana Cubillos
カーニバル最後の行事「いわしの埋葬」で、張り子の魚を持つ男性（ベネズエラ・ナイグアタ、2日）
カーニバル最後の行事「いわしの埋葬」で、張り子の魚を持つ男性（ベネズエラ・ナイグアタ、2日）
© Sputnik / Ilya Pitalev / フォトバンクに移行
砲撃の被害を受けた住宅の前に立つ兵士ら（ドネツク人民共和国・ドネツク）
砲撃の被害を受けた住宅の前に立つ兵士ら（ドネツク人民共和国・ドネツク）
© AFP 2022 / Zinyange Auntony
選挙集会中、野党支持者に椅子を振りかざす与党「ジンバブエ・アフリカ民族同盟愛国戦線（ZANU-PF）」の支持者とされる人物（ジンバブエ・クウェクウェ、27日）
選挙集会中、野党支持者に椅子を振りかざす与党「ジンバブエ・アフリカ民族同盟愛国戦線（ZANU-PF）」の支持者とされる人物（ジンバブエ・クウェクウェ、27日）
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / フォトバンクに移行
ポーランド―ウクライナ国境の検問所で、ウクライナからの避難者を町まで案内するポスターを掲げるポーランド市民
ポーランド―ウクライナ国境の検問所で、ウクライナからの避難者を町まで案内するポスターを掲げるポーランド市民
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
路上でウェディングフォトを撮影する男女（ベトナム・ハノイ、3日）
路上でウェディングフォトを撮影する男女（ベトナム・ハノイ、3日）