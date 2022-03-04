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パナソニック ロシア向け供給を停止

パナソニック ロシア向け供給を停止

日本の大手電気機器メーカー「パナソニック」がロシアとの貿易取引の停止を明らかにした。パンソニックはこの決定を公式サイトを通じて明らかにした。 2022年3月4日, Sputnik 日本

2022-03-04T19:54+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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パナソニックの公式サイトはロシア向けの供給停止は経済および物流上の事情が原因と説明し、すでにロシアにある在庫機器の販売は続けていくものの、国外から新たな機器の供給再開がどの時期になるかについては予測を示していない。

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