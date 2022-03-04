https://jp.sputniknews.com/20220304/10299879.html
パナソニック ロシア向け供給を停止
パナソニック ロシア向け供給を停止
日本の大手電気機器メーカー「パナソニック」がロシアとの貿易取引の停止を明らかにした。パンソニックはこの決定を公式サイトを通じて明らかにした。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T19:54+0900
2022-03-04T19:54+0900
2022-03-04T19:54+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシア
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/415/56/4155607_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_efd701e5988961c34c509d96bbfe5083.jpg
パナソニックの公式サイトはロシア向けの供給停止は経済および物流上の事情が原因と説明し、すでにロシアにある在庫機器の販売は続けていくものの、国外から新たな機器の供給再開がどの時期になるかについては予測を示していない。
ロシア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/415/56/4155607_52:0:409:268_1920x0_80_0_0_6f1b49853e6b85b5c44f5782f4a41399.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 経済
パナソニック ロシア向け供給を停止
フォローする
日本の大手電気機器メーカー「パナソニック」がロシアとの貿易取引の停止を明らかにした。パンソニックはこの決定を公式サイトを通じて明らかにした。
パナソニックの公式サイトはロシア向けの供給停止は経済および物流上の事情が原因と説明し、すでにロシアにある在庫機器の販売は続けていくものの、国外から新たな機器の供給再開がどの時期になるかについては予測を示していない。