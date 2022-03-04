https://jp.sputniknews.com/20220304/jaxa1563-10300344.html
JAXAの宇宙飛行士候補者募集 過去最多の1563人が応募
JAXAの宇宙飛行士候補者募集 過去最多の1563人が応募
日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）は4日正午、13年ぶりの宇宙飛行士候補者の募集を締め切り、過去最多の1563人が応募したと明らかにした。日本のメディアが報じた。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T20:33+0900
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JAXAによると、今回の応募には前回2008年の963人から600人増え、1563人だった。このうち、女性の割合は20%。前回は13%だったという。ただし、コロナ禍の影響で応募期限が4月4日まで延期されているため、最終的な応募者数は増える予定。今後、書類審査や面接などを経て、23年2月に若干名が飛行士候補者に採用されるという。関連記事
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JAXAの宇宙飛行士候補者募集 過去最多の1563人が応募
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日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）は4日正午、13年ぶりの宇宙飛行士候補者の募集を締め切り、過去最多の1563人が応募したと明らかにした。日本のメディアが報じた。
JAXAによると、今回の応募には前回2008年の963人から600人増え、1563人だった。
このうち、女性の割合は20%。前回は13%だったという。
ただし、コロナ禍の影響で応募期限が4月4日まで延期
されているため、最終的な応募者数は増える予定。
今後、書類審査や面接などを経て、23年2月に若干名が飛行士候補者に採用されるという。