https://jp.sputniknews.com/20220306/10313006.html
自民「ロシアへ制裁追加も」 立民「あらゆる手段の徹底を」
自民「ロシアへ制裁追加も」 立民「あらゆる手段の徹底を」
自民党の世耕弘成参院幹事長は６日のＮＨＫ番組で、ウクライナ侵攻に伴うロシアへの経済制裁について、必要なら追加策を考慮すべきだと主張した。立憲民主党の森裕子参院幹事長もあらゆる手段を徹底的に行うべきだとの認識を示した。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T12:40+0900
2022-03-06T12:40+0900
2022-03-06T12:40+0900
国内
ロシア
ウクライナ
制裁
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/10313006.jpg?1646538000
世耕氏は「経済制裁をてこにロシアに行動を変えさせるということが何よりも重要だ」と強調。森氏は「徹底して経済制裁を行わないと日本政府、企業も信用を失う」と指摘した。(c)KYODONEWS
国内
ロシア
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, ロシア, ウクライナ, 制裁
自民「ロシアへ制裁追加も」 立民「あらゆる手段の徹底を」
フォローする
自民党の世耕弘成参院幹事長は６日のＮＨＫ番組で、ウクライナ侵攻に伴うロシアへの経済制裁について、必要なら追加策を考慮すべきだと主張した。立憲民主党の森裕子参院幹事長もあらゆる手段を徹底的に行うべきだとの認識を示した。
世耕氏は「経済制裁をてこにロシアに行動を変えさせるということが何よりも重要だ」と強調。森氏は「徹底して経済制裁を行わないと日本政府、企業も信用を失う」と指摘した。