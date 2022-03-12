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沖縄・伊江島空港で小型機墜落 乗員2人死亡 訓練中
沖縄・伊江島空港で小型機墜落 乗員2人死亡 訓練中
日本の沖縄県伊江村の伊江島空港で12日、小型機が墜落し、炎上した。日本のマスコミが報じた。 2022年3月12日, Sputnik 日本
2022-03-12T17:01+0900
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沖縄テレビ放送によると、墜落したのは離島などで救急搬送を担うNPO法人「MESHサポート」の機体。当時、60代と70代の男性2人が乗って飛行訓練を行っており、2人の死亡が確認されたという。沖縄テレビ放送によると、日本の国土交通省は、着陸しようとした際に空港のフェンスに衝突、炎上したとの見方を示している。関連ニュース
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沖縄・伊江島空港で小型機墜落 乗員2人死亡 訓練中
2022年3月12日, 17:01 (更新: 2022年3月12日, 17:07) フォローする
日本の沖縄県伊江村の伊江島空港で12日、小型機が墜落し、炎上した。日本のマスコミが報じた。
沖縄テレビ放送によると
、墜落したのは離島などで救急搬送を担うNPO法人「MESHサポート」の機体。
当時、60代と70代の男性2人が乗って飛行訓練を行っており、2人の死亡が確認されたという。
沖縄テレビ放送によると、日本の国土交通省は、着陸しようとした際に空港のフェンスに衝突、炎上したとの見方を示している。