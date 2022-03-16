https://jp.sputniknews.com/20220316/10374798.html
日本 年金生活者向け給付金 自公が首相に要請
日本 年金生活者向け給付金 自公が首相に要請
日本の与党・自民党と公明党の幹部は15日、同国の岸田首相と会談し、新型コロナウイルスの影響で受給額が減る年金生活者らを支援するため、給付金を支給するよう要請した。日本のマスコミが報じた。 2022年3月16日, Sputnik 日本
2022-03-16T19:18+0900
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日本の厚生労働省は1月、2022年度の年金支給額を0.4％引き下げると発表した。日本の年金の支給額は、物価や賃金の変動などを考慮して毎年改定されている。NHKの報道などの日本のマスコミによると、日本政府は「年金を受給している高齢者などおよそ2600万人を対象に、1回かぎりで1人あたり5000円を支給」する方向で調整に入った。すでに別の支援が行われている住民税が非課税の世帯は対象から除かれるという。関連ニュース
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日本の与党・自民党と公明党の幹部は15日、同国の岸田首相と会談し、新型コロナウイルスの影響で受給額が減る年金生活者らを支援するため、給付金を支給するよう要請した。日本のマスコミが報じた。
日本の厚生労働省
は1月、2022年度の年金支給額を0.4％引き下げると発表した。
日本の年金の支給額は、物価や賃金の変動などを考慮して毎年改定されている。
NHKの報道
などの日本のマスコミによると、日本政府は「年金を受給している高齢者などおよそ2600万人を対象に、1回かぎりで1人あたり5000円を支給」する方向で調整に入った。すでに別の支援が行われている住民税が非課税の世帯は対象から除かれるという。