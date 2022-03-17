日本
キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220317/10386178.html
米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止
米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止
米ファイザー、米イーライリリー、米アッヴィ、仏サノフィ、米メルクなどの世界の大手製薬会社は、ロシア国内での新たな臨床試験を一時的に停止することを決めた。ロシアのマスコミが報じた。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T20:45+0900
2022-03-17T20:45+0900
ウクライナ
制裁
経済
政治
国際
金融
ウクライナをめぐる情勢悪化
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/8618318_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_a9810bce303afe9e72a7638f8ab6a343.jpg
企業らによると、臨床試験停止の理由はウクライナ情勢。ファイザーは、ロシア国内で行っていた臨床試験をロシア国外へ移す方針。一方、外国の製薬会社は、ロシア国内での自社医薬品の臨床試験早期停止について、まだ正式な問い合わせを行っていないという。外国の製薬会社がロシア国内で臨床試験を停止する期間は今のところ不明。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220317/10380960.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/8618318_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_206fea845210238054d9cc1a228dd0ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 制裁, 経済, 政治, 国際, 金融

米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止

2022年3月17日, 20:45
© REUTERS / Dado Ruvicファイザー
ファイザー - Sputnik 日本, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
フォローするGoogle news
米ファイザー、米イーライリリー、米アッヴィ、仏サノフィ、米メルクなどの世界の大手製薬会社は、ロシア国内での新たな臨床試験を一時的に停止することを決めた。ロシアのマスコミが報じた。
企業らによると、臨床試験停止の理由はウクライナ情勢。
ファイザーは、ロシア国内で行っていた臨床試験をロシア国外へ移す方針。
一方、外国の製薬会社は、ロシア国内での自社医薬品の臨床試験早期停止について、まだ正式な問い合わせを行っていないという。
外国の製薬会社がロシア国内で臨床試験を停止する期間は今のところ不明。
制裁 - Sputnik 日本, 1920, 17.03.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
米国、新たな対露制裁の導入「控えることはない」＝ホワイトハウス
10:22
関連ニュース
ロシア撤退外国企業、20万人以上を雇用
テスラ社　制裁対象のロシア企業からアルミ購入を続行
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала