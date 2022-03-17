https://jp.sputniknews.com/20220317/10386178.html
米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止
米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止
米ファイザー、米イーライリリー、米アッヴィ、仏サノフィ、米メルクなどの世界の大手製薬会社は、ロシア国内での新たな臨床試験を一時的に停止することを決めた。ロシアのマスコミが報じた。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T20:45+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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企業らによると、臨床試験停止の理由はウクライナ情勢。ファイザーは、ロシア国内で行っていた臨床試験をロシア国外へ移す方針。一方、外国の製薬会社は、ロシア国内での自社医薬品の臨床試験早期停止について、まだ正式な問い合わせを行っていないという。外国の製薬会社がロシア国内で臨床試験を停止する期間は今のところ不明。関連ニュース
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米ファイザーなどの製薬会社、ロシア国内での臨床試験を停止
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米ファイザー、米イーライリリー、米アッヴィ、仏サノフィ、米メルクなどの世界の大手製薬会社は、ロシア国内での新たな臨床試験を一時的に停止することを決めた。ロシアのマスコミが報じた。
企業らによると、臨床試験停止の理由はウクライナ情勢。
ファイザーは、ロシア国内で行っていた臨床試験をロシア国外へ移す方針。
一方、外国の製薬会社は、ロシア国内での自社医薬品の臨床試験早期停止について、まだ正式な問い合わせを行っていないという。
外国の製薬会社がロシア国内で臨床試験を停止する期間は今のところ不明。