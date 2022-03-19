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岩手県沖でM5.5の地震 津波の心配なし
岩手県沖でM5.5の地震 津波の心配なし
日本時間18日23時25分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード（M）5.5の地震があった。 2022年3月19日, Sputnik 日本
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地震
災害・事故・事件
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日本の気象庁によると、日本時間18日23時25分頃、M5.5の地震があった。震源地は岩手県沖で、震源の深さは20キロだった。岩手県では最大震度5強を観測した。 この地震による津波の心配はないという。関連ニュース
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地震, 災害・事故・事件
岩手県沖でM5.5の地震 津波の心配なし
2022年3月19日, 00:35
(更新:
2022年3月19日, 00:40
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日本時間18日23時25分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード（M）5.5の地震があった。
日本の気象庁
によると
、日本時間18日23時25分頃、M5.5の地震があった。震源地は岩手県沖で、震源の深さは20キロだった。
岩手県では最大震度5強を観測した。 この地震による津波の心配はないという。
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