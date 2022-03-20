https://jp.sputniknews.com/20220320/10406280.html
韓国安園保障会議が緊急会合 北朝鮮のロケット砲発射を受け
韓国安園保障会議が緊急会合 北朝鮮のロケット砲発射を受け
韓国安全保障会議は20日、北朝鮮が同日に黄海に向けて多連装短距離ロケット砲とみられるものを複数発射したことを受け、緊急会合を開催した。聯合ニュースが伝えている。 2022年3月20日, Sputnik 日本
2022-03-20T17:56+0900
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聯合ニュースによると、 北朝鮮は現地時間7時20分以降、平安南道州から多連装短距離ロケット砲とみられるものを4発発射。ロケット砲は黄海に落ちた。韓国軍報道官は「本日朝、北朝鮮の多連装ロケット砲が複数発射された」と報告。韓国軍は態勢を維持し、北朝鮮の動きを追っていると結んだ。関連ニュース
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韓国安全保障会議は20日、北朝鮮が同日に黄海に向けて多連装短距離ロケット砲とみられるものを複数発射したことを受け、緊急会合を開催した。聯合ニュースが伝えている。
聯合ニュースによると
、 北朝鮮は現地時間7時20分以降、平安南道州から多連装短距離ロケット砲とみられるものを4発発射。ロケット砲は黄海に落ちた。
韓国軍報道官は「本日朝、北朝鮮の多連装ロケット砲が複数発射された」と報告。韓国軍は態勢を維持し、北朝鮮の動きを追っていると結んだ。