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世界フィギュアスケート選手権2022 競技日程
世界フィギュアスケート選手権2022 競技日程
3月23日より、フランスのモンペリエで世界フィギュアスケート選手権が開催される。種目は男子、女子、ペア、アイスダンスの4種目。初日は女子シングル・ショートプログラムを皮切りとしてスタート。開幕に先駆けて、スプートニクが競技日程をお知らせします。 2022年3月22日, Sputnik 日本
2022-03-22T16:40+0900
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日本からは、男子シングルでは鍵山優真選手（18）、友野一希選手（23）、宇野昌磨選手（24）が、女子シングルでは河辺愛菜選手（17）、樋口新葉選手（21）、坂本花織選手（21）が出場。羽生結弦選手（27）はけがのため欠場する。なお、今大会にはウクライナ情勢を鑑み、ロシアとベラルーシの選手は出場が認められていない。
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世界フィギュアスケート選手権2022 競技日程
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3月23日より、フランスのモンペリエで世界フィギュアスケート選手権が開催される。種目は男子、女子、ペア、アイスダンスの4種目。初日は女子シングル・ショートプログラムを皮切りとしてスタート。開幕に先駆けて、スプートニクが競技日程をお知らせします。
日本からは、男子シングルでは鍵山優真選手（18）、友野一希選手（23）、宇野昌磨選手（24）が、女子シングルでは河辺愛菜選手（17）、樋口新葉選手（21）、坂本花織選手（21）が出場。羽生結弦選手（27）はけがのため欠場する。
なお、今大会にはウクライナ情勢を鑑み、ロシアとベラルーシの選手は出場が認められていない。