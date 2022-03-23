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日本政府 ロシアへの追加制裁の問題を検討
日本政府 ロシアへの追加制裁の問題を検討
日本政府はロシアに対する追加制裁の実施について検討を行う。23日、G7サミット参加のためブリュッセルへ出発する直前に岸田文雄首相が記者らに明らかにした。 2022年3月23日, Sputnik 日本
2022-03-23T19:44+0900
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ロシア
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岸田首相は、「わが国としてもロシアに対するさらなる制裁、これまで表明した1億ドルの人道支援に加えて追加の人道支援も考えていきたい」と語った。
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ロシア, 制裁
日本政府 ロシアへの追加制裁の問題を検討
2022年3月23日, 19:44 (更新: 2022年3月23日, 19:55) フォローする
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日本政府はロシアに対する追加制裁の実施について検討を行う。23日、G7サミット参加のためブリュッセルへ出発する直前に岸田文雄首相が記者らに明らかにした。
岸田首相は、「わが国としてもロシアに対するさらなる制裁、これまで表明した1億ドルの人道支援に加えて追加の人道支援も考えていきたい」と語った。