https://jp.sputniknews.com/20220323/7000-10428838.html

7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問

7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問

包囲戦が続くウクライナ東部の要衝マリウポリからは、人道回路を使用して北部ザポリージャなどへ7,000人以上の民間人が退避した。キリル・チモシェンコ大統領副顧問が明らかにした。 2022年3月23日, Sputnik 日本

2022-03-23T10:00+0900

2022-03-23T10:00+0900

2022-03-23T10:00+0900

ウクライナをめぐる情勢悪化

ウクライナ

ロシア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/10365781_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_cc7717a7667b798e2af5638944ddbd62.jpg

チモシェンコ副顧問は現地テレビ「ラダ」の生中継で、7,000人以上の市民がマリウポリ市から退避したことを明らかにした。そのうち1,100人は西部ベルジャンスク市に到着し、約6,000人が自力で北部ザポリージャへと避難した。関連ニュース

ウクライナ

ロシア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ウクライナ, ロシア