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7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問
7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問
包囲戦が続くウクライナ東部の要衝マリウポリからは、人道回路を使用して北部ザポリージャなどへ7,000人以上の民間人が退避した。キリル・チモシェンコ大統領副顧問が明らかにした。 2022年3月23日, Sputnik 日本
2022-03-23T10:00+0900
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チモシェンコ副顧問は現地テレビ「ラダ」の生中継で、7,000人以上の市民がマリウポリ市から退避したことを明らかにした。そのうち1,100人は西部ベルジャンスク市に到着し、約6,000人が自力で北部ザポリージャへと避難した。関連ニュース
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7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問
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包囲戦が続くウクライナ東部の要衝マリウポリからは、人道回路を使用して北部ザポリージャなどへ7,000人以上の民間人が退避した。キリル・チモシェンコ大統領副顧問が明らかにした。
チモシェンコ副顧問は現地テレビ「ラダ」の生中継で、7,000人以上の市民がマリウポリ市から退避したことを明らかにした。
そのうち1,100人は西部ベルジャンスク市に到着し、約6,000人が自力で北部ザポリージャへと避難した。