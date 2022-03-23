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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220323/7000-10428838.html
7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問
7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問
包囲戦が続くウクライナ東部の要衝マリウポリからは、人道回路を使用して北部ザポリージャなどへ7,000人以上の民間人が退避した。キリル・チモシェンコ大統領副顧問が明らかにした。 2022年3月23日, Sputnik 日本
2022-03-23T10:00+0900
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チモシェンコ副顧問は現地テレビ「ラダ」の生中継で、7,000人以上の市民がマリウポリ市から退避したことを明らかにした。そのうち1,100人は西部ベルジャンスク市に到着し、約6,000人が自力で北部ザポリージャへと避難した。関連ニュース
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7000人超の市民がマリウポリから退避＝宇大統領副顧問

2022年3月23日, 10:00
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マリウポリ市民 - Sputnik 日本, 1920, 23.03.2022
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包囲戦が続くウクライナ東部の要衝マリウポリからは、人道回路を使用して北部ザポリージャなどへ7,000人以上の民間人が退避した。キリル・チモシェンコ大統領副顧問が明らかにした。
チモシェンコ副顧問は現地テレビ「ラダ」の生中継で、7,000人以上の市民がマリウポリ市から退避したことを明らかにした。
そのうち1,100人は西部ベルジャンスク市に到着し、約6,000人が自力で北部ザポリージャへと避難した。
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