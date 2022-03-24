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フィギュアスケート世界選手権 １日目結果
フィギュアスケート世界選手権 １日目結果
フランス・モンペリエで開幕したフィギュアスケートの世界選手権は、大会1日目、女子シングルとペアのショートプログラムを行なった。 2022年3月24日, Sputnik 日本
2022-03-24T12:36+0900
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女子シングルでは日本の坂本花織が、またペアではアメリカのアレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー組が首位につけた。女子シングルのS P順位は以下の通り。1 坂本花織 80.322 ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）75.003 マライア・ベル（アメリカ）72.554 ユ・ヨン（韓国）72.085 アリサ・リウ（アメリカ）71.916 ニコル・ショット（ドイツ）67.77ペアのS P順位は以下の通り。1. アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ） 76.882. アシュリー・ケイン グリブル/ティモシー・ルデュク（アメリカ） 75.853. 三浦璃来/木原龍一 （日本） 71.584. カリーナ・サフィナ/ルカ・ベルラヴァ（ジョージア） 67.3613. ソフィヤ・ゴリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ） 44.95なお、ウクライナ情勢を受け、ロシアとベラルーシの選手らは今大会、出場していない。関連ニュース
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フィギュアスケート世界選手権 １日目結果
2022年3月24日, 12:36 (更新: 2022年3月24日, 12:40) フォローする
フランス・モンペリエで開幕したフィギュアスケートの世界選手権は、大会1日目、女子シングルとペアのショートプログラムを行なった。
女子シングルでは日本の坂本花織が、またペアではアメリカのアレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー組が首位につけた。
1. アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ） 76.88
2. アシュリー・ケイン グリブル/ティモシー・ルデュク（アメリカ） 75.85
4. カリーナ・サフィナ/ルカ・ベルラヴァ（ジョージア） 67.36
13. ソフィヤ・ゴリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ） 44.95
なお、ウクライナ情勢を受け、ロシアとベラルーシの選手らは今大会、出場していない。