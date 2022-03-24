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- Sputnik 日本, 1920, 22.03.2022
フィギュア世界選手権2022
フィギュアスケート世界選手権2022は3月23日から27日、仏モンペリエで開催される。男子の羽生結弦選手（27）は怪我で棄権を明らかにしており、その第一補欠だった三浦佳生選手（16）が出場できなかったため、さらに第二補欠だった友野一希選手の出場が決まった。ウクライナでのロシア特殊作戦の開始でロシア、ベラルーシの代表団の出場が禁じられたため、今回の大会は昨年度の女子シングル、ペア、ダンスのチャンピオン不在で行われる。ロシア人選手らは世界選手権と同時開催のロシアで開催のチャンネルワン杯に出場。
https://jp.sputniknews.com/20220324/10440972.html
フィギュアスケート世界選手権　１日目結果
フィギュアスケート世界選手権　１日目結果
フランス・モンペリエで開幕したフィギュアスケートの世界選手権は、大会1日目、女子シングルとペアのショートプログラムを行なった。 2022年3月24日, Sputnik 日本
2022-03-24T12:36+0900
2022-03-24T12:40+0900
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女子シングルでは日本の坂本花織が、またペアではアメリカのアレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー組が首位につけた。女子シングルのS P順位は以下の通り。1 坂本花織 80.322 ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）75.003 マライア・ベル（アメリカ）72.554 ユ・ヨン（韓国）72.085 アリサ・リウ（アメリカ）71.916 ニコル・ショット（ドイツ）67.77ペアのS P順位は以下の通り。1. アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）　76.882. アシュリー・ケイン グリブル/ティモシー・ルデュク（アメリカ）　75.853. 三浦璃来/木原龍一　（日本）　71.584. カリーナ・サフィナ/ルカ・ベルラヴァ（ジョージア）　67.3613. ソフィヤ・ゴリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ）　44.95なお、ウクライナ情勢を受け、ロシアとベラルーシの選手らは今大会、出場していない。関連ニュース
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フィギュアスケート世界選手権　１日目結果

2022年3月24日, 12:36 (更新: 2022年3月24日, 12:40)
© 写真 : Issei Katoフィギュアスケート世界選手権　１日目結果
フィギュアスケート世界選手権　１日目結果 - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2022
© 写真 : Issei Kato
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フランス・モンペリエで開幕したフィギュアスケートの世界選手権は、大会1日目、女子シングルとペアのショートプログラムを行なった。
女子シングルでは日本の坂本花織が、またペアではアメリカのアレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー組が首位につけた。
女子シングルのS P順位は以下の通り。
1 坂本花織 80.32
2 ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）75.00
3 マライア・ベル（アメリカ）72.55
4 ユ・ヨン（韓国）72.08
5 アリサ・リウ（アメリカ）71.91
6 ニコル・ショット（ドイツ）67.77
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2022
フィギュア特集
ウクライナ代表を追放されたシャボトワ選手、ロシアに招きたい＝プルシェンコ氏
11:30
ペアのS P順位は以下の通り。
1. アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）　76.88
2. アシュリー・ケイン グリブル/ティモシー・ルデュク（アメリカ）　75.85
3. 三浦璃来/木原龍一　（日本）　71.58
4. カリーナ・サフィナ/ルカ・ベルラヴァ（ジョージア）　67.36
13. ソフィヤ・ゴリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ）　44.95
なお、ウクライナ情勢を受け、ロシアとベラルーシの選手らは今大会、出場していない。
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