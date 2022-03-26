https://jp.sputniknews.com/20220326/10459006.html
ロシア国内でAppStoreのWalletアプリの評価が大きく低下
ロシア国内でAppStoreのWalletアプリの評価が大きく低下
米Appleがロシアで制限を導入した後、ロシア国内ではApp StoreのWalletアプリの評価が星5つのうち星1.5に下がった。iPhones.ruが評価の低下に最初に注目した。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T07:30+0900
2022-03-26T07:30+0900
2022-03-26T07:30+0900
it・科学
apple
apple pay
テクノ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/19/10459071_0:85:3105:1832_1920x0_80_0_0_51ba33e5532ff72fdedb6f9fb44968d0.jpg
Appleはロシア国内でのApple Payの利用を停止し、これが利用者の不満と評価の大きな低下につながった。Apple Payの利用が停止されたため、クレジットカード「ミール」（ロシア版ビザまたはマスターカード）をWalletアプリに追加したり、すでに追加されているカードを利用することができない。またGoogle Payの評価も低下した。利用者は主に制裁発動後にサービスが「役に立たなくなった」と不満を述べている。一方、複数の利用者は、サービスそのものが悪いのではなく、ロシアでの事業を停止したビザとマスターカードに責任があると指摘している。
https://jp.sputniknews.com/20220308/jcb-10323247.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/19/10459071_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_6da9156ab961088be88ab068676dfc30.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
apple, apple pay, テクノ
ロシア国内でAppStoreのWalletアプリの評価が大きく低下
米Appleがロシアで制限を導入した後、ロシア国内ではApp StoreのWalletアプリの評価が星5つのうち星1.5に下がった。iPhones.ruが評価の低下に最初に注目した。
Appleはロシア国内でのApple Payの利用を停止し、これが利用者の不満と評価の大きな低下につながった。
Apple Payの利用が停止されたため、クレジットカード「ミール」（ロシア版ビザまたはマスターカード）をWalletアプリに追加したり、すでに追加されているカードを利用することができない。
またGoogle Payの評価も低下した。利用者は主に制裁発動後にサービスが「役に立たなくなった」と不満を述べている。一方、複数の利用者は、サービスそのものが悪いのではなく、ロシアでの事業を停止したビザとマスターカードに責任があると指摘している。