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日本のJCB　ロシアでの業務を停止
日本のJCB　ロシアでの業務を停止
時事通信によれば、日本の決算システムJCBは、VisaとMastercardに続き、ロシアでの業務を停止する。ロシアで発行されたカードは、3月14日以降、外国で使用できなくなる。また、この日以降、海外で発行されたJCBカードもロシア国内での使用が不可能となる。 2022年3月8日, Sputnik 日本
2022-03-08T20:27+0900
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この間、日本メディアは情報筋を引用し、JCBの経営陣は、業務停止は部分的になること、つまり、制裁リストに載った銀行との取引だけ停止するか検討していると報じていた。6日、VisaとMastercardは、ロシアでの業務を停止すると発表した。関連ニュース
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日本のJCB　ロシアでの業務を停止

2022年3月8日, 20:27
極東銀行発行のJCBカード
極東銀行発行のJCBカード - Sputnik 日本, 1920, 08.03.2022
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時事通信によれば、日本の決算システムJCBは、VisaとMastercardに続き、ロシアでの業務を停止する。ロシアで発行されたカードは、3月14日以降、外国で使用できなくなる。また、この日以降、海外で発行されたJCBカードもロシア国内での使用が不可能となる。
この間、日本メディアは情報筋を引用し、JCBの経営陣は、業務停止は部分的になること、つまり、制裁リストに載った銀行との取引だけ停止するか検討していると報じていた
マイクロソフト - Sputnik 日本, 1920, 05.03.2022
マイクロソフト、ロシアでの製品およびサービスの販売停止
3月5日, 05:11
6日、VisaとMastercardは、ロシアでの業務を停止すると発表した。
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