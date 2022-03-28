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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220328/appleiphone-seairpods-10476110.html
米AppleがiPhone SEとAirPodsの生産台数を削減へ　ウクライナ情勢の影響で
米AppleがiPhone SEとAirPodsの生産台数を削減へ　ウクライナ情勢の影響で
米Appleは、ウクライナをめぐる情勢や特別軍事作戦を起因とする対露制裁発動により、スマートフォン「iPhone SE」の生産を当初の計画より約2割（200〜300万台分）削減する。また、ワイヤレスイヤホン「AirPods」の生産台数は2022年の1年を通して1000万台減らす予定。日本経済新聞が28日に報じている。 2022年3月28日, Sputnik 日本
2022-03-28T19:30+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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同紙によると、制裁措置によりサプライチェーンが混乱し、家電需要にも影響が及んでいる。また、市場では半導体が不足しており、この状況はさらに悪化するとみられている。また、同社の生産減がメーカーによる在庫削減につながる可能性がある。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220311/appleiphone-se3-10344824.html
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米AppleがiPhone SEとAirPodsの生産台数を削減へ　ウクライナ情勢の影響で

2022年3月28日, 19:30
© Depositphotos / Prykhodovスマートフォン
スマートフォン - Sputnik 日本, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / Prykhodov
米Appleは、ウクライナをめぐる情勢や特別軍事作戦を起因とする対露制裁発動により、スマートフォン「iPhone SE」の生産を当初の計画より約2割（200〜300万台分）削減する。また、ワイヤレスイヤホン「AirPods」の生産台数は2022年の1年を通して1000万台減らす予定。日本経済新聞が28日に報じている。
同紙によると、制裁措置によりサプライチェーンが混乱し、家電需要にも影響が及んでいる。また、市場では半導体が不足しており、この状況はさらに悪化するとみられている。また、同社の生産減がメーカーによる在庫削減につながる可能性がある。
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