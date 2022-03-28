https://jp.sputniknews.com/20220328/appleiphone-seairpods-10476110.html

米AppleがiPhone SEとAirPodsの生産台数を削減へ ウクライナ情勢の影響で

米AppleがiPhone SEとAirPodsの生産台数を削減へ ウクライナ情勢の影響で

米Appleは、ウクライナをめぐる情勢や特別軍事作戦を起因とする対露制裁発動により、スマートフォン「iPhone SE」の生産を当初の計画より約2割（200〜300万台分）削減する。また、ワイヤレスイヤホン「AirPods」の生産台数は2022年の1年を通して1000万台減らす予定。日本経済新聞が28日に報じている。 2022年3月28日, Sputnik 日本

2022-03-28T19:30+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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同紙によると、制裁措置によりサプライチェーンが混乱し、家電需要にも影響が及んでいる。また、市場では半導体が不足しており、この状況はさらに悪化するとみられている。また、同社の生産減がメーカーによる在庫削減につながる可能性がある。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220311/appleiphone-se3-10344824.html

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