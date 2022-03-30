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イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃　イスラエル人5人が死亡
https://jp.sputniknews.com/20220330/5-10489148.html
イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃　イスラエル人5人が死亡
イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃　イスラエル人5人が死亡
29日、イスラエルのテルアビブ近郊にあるブネイ・ブラク市で不審者が火器を使って攻撃し、5人のイスラエル人が殺害された。イスラエルの国営ラジオ局「カン」が報じた。 2022年3月30日, Sputnik 日本
2022-03-30T03:08+0900
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災害・事故・事件
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「カン」局の放送によれば、不審者はすでに殲滅されている。ナフタリ・ベネット首相は同日29日、この攻撃について安全保障庁の代表らと協議を行う。
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イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃　イスラエル人5人が死亡

2022年3月30日, 03:08 (更新: 2022年3月30日, 03:19)
© AFP 2022 / Jalaa Mareyイスラエルの救急車
イスラエルの救急車 - Sputnik 日本, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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29日、イスラエルのテルアビブ近郊にあるブネイ・ブラク市で不審者が火器を使って攻撃し、5人のイスラエル人が殺害された。イスラエルの国営ラジオ局「カン」が報じた。
「カン」局の放送によれば、不審者はすでに殲滅されている。ナフタリ・ベネット首相は同日29日、この攻撃について安全保障庁の代表らと協議を行う。
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