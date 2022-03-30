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イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃 イスラエル人5人が死亡

イスラエルのブネイ・ブラクで銃による攻撃 イスラエル人5人が死亡

29日、イスラエルのテルアビブ近郊にあるブネイ・ブラク市で不審者が火器を使って攻撃し、5人のイスラエル人が殺害された。イスラエルの国営ラジオ局「カン」が報じた。 2022年3月30日, Sputnik 日本

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「カン」局の放送によれば、不審者はすでに殲滅されている。ナフタリ・ベネット首相は同日29日、この攻撃について安全保障庁の代表らと協議を行う。

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