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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220404/ceo-10530847.html
ロシア宇宙企業ロスコスモス、欧米諸国との共同プロジェクト打切り＝ロゴージンCEO
ロシア宇宙企業ロスコスモス、欧米諸国との共同プロジェクト打切り＝ロゴージンCEO
ロシア国営宇宙企業「ロスコスモス」は、道徳的・倫理的理由により欧米諸国との活動を停止し、今後も、ウクライナに武器を供給し政治的支援を行う国々とは協力しない方針を明らかにした。ロゴージンCEOが4月3日に自身のテレグラムチャンネルで表明した。 2022年4月4日, Sputnik 日本
2022-04-04T14:25+0900
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ロゴージンCEOはこれより前、ISS（国際宇宙ステーション）における米国、カナダ、日本、欧州諸国との協力終了に関して、近いうちに国の指導部に提案する予定だとしていた。関連ニュース
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ロシア宇宙企業ロスコスモス、欧米諸国との共同プロジェクト打切り＝ロゴージンCEO

2022年4月4日, 14:25
© Sputnik / Aleksey Nikolskyiロシア国営宇宙企業のドミトリー・ロゴジンＣＥＯ（アーカイブ写真）
ロシア国営宇宙企業のドミトリー・ロゴジンＣＥＯ（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
ロシア国営宇宙企業「ロスコスモス」は、道徳的・倫理的理由により欧米諸国との活動を停止し、今後も、ウクライナに武器を供給し政治的支援を行う国々とは協力しない方針を明らかにした。ロゴージンCEOが4月3日に自身のテレグラムチャンネルで表明した。
ロゴージンCEOはこれより前、ISS（国際宇宙ステーション）における米国、カナダ、日本、欧州諸国との協力終了に関して、近いうちに国の指導部に提案する予定だとしていた。
The International Space Station photographed from a Soyuz spacecraft - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2022
ロスコスモスCEO　米国・欧州・カナダの制裁がISS関連の業務に影響を与えることはない
4月2日, 17:47
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