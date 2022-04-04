https://jp.sputniknews.com/20220404/ceo-10530847.html

ロシア宇宙企業ロスコスモス、欧米諸国との共同プロジェクト打切り＝ロゴージンCEO

ロシア宇宙企業ロスコスモス、欧米諸国との共同プロジェクト打切り＝ロゴージンCEO

ロシア国営宇宙企業「ロスコスモス」は、道徳的・倫理的理由により欧米諸国との活動を停止し、今後も、ウクライナに武器を供給し政治的支援を行う国々とは協力しない方針を明らかにした。ロゴージンCEOが4月3日に自身のテレグラムチャンネルで表明した。 2022年4月4日, Sputnik 日本

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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ロゴージンCEOはこれより前、ISS（国際宇宙ステーション）における米国、カナダ、日本、欧州諸国との協力終了に関して、近いうちに国の指導部に提案する予定だとしていた。関連ニュース

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