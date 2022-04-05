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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220405/10537347.html
日本政府　モルドバへ調査団派遣へ　ウクライナ難民の医療・保健分野での支援強化
日本政府　モルドバへ調査団派遣へ　ウクライナ難民の医療・保健分野での支援強化
日本政府は5日、ウクライナ難民を多く受け入れているモルドバへ、保健・医療分野の支援強化を図るため調査団を派遣する。4日、日本政府が発表した。 2022年4月5日, Sputnik 日本
2022-04-05T01:17+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
国内
戦争・紛争・対立・外交
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日本外務省によると、調査団として派遣されるのは内閣府と外務省の職員計4人。調査団は5日から11日にかけて約1週間滞在し、最新情勢や現場の実情などの情報収集に加え、世界保健機関（WHO）を含む関係機関や既に現地入りしている国際協力機構（JICA）の調査団と連携し、支援策の可能性を検討するという。国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によると、3日の時点でモルドバには約39万人が避難している。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20220404/10537036.html
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日本政府　モルドバへ調査団派遣へ　ウクライナ難民の医療・保健分野での支援強化

2022年4月5日, 01:17
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日本政府　モルドバへ調査団派遣へ　ウクライナ難民の医療・保健分野での支援強化 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Mihai Karaush
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日本政府は5日、ウクライナ難民を多く受け入れているモルドバへ、保健・医療分野の支援強化を図るため調査団を派遣する。4日、日本政府が発表した。
日本外務省によると、調査団として派遣されるのは内閣府と外務省の職員計4人。
調査団は5日から11日にかけて約1週間滞在し、最新情勢や現場の実情などの情報収集に加え、世界保健機関（WHO）を含む関係機関や既に現地入りしている国際協力機構（JICA）の調査団と連携し、支援策の可能性を検討するという。
林外相 - Sputnik 日本, 1920, 04.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
林外相　ポーランドから特別機でウクライナ人難民を日本へ移送
昨日, 23:13
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によると、3日の時点でモルドバには約39万人が避難している。
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