日本
https://jp.sputniknews.com/20220405/10539447.html
ハンガリー、ルーブル払いでロシア産天然ガスの購入を検討
ハンガリー、ルーブル払いでロシア産天然ガスの購入を検討
ハンガリーのエネルギー会社MVMは露ガスプロム社とロシア通貨のルーブルによる天然ガスの購入について検討を進めている。エフゲニー・スタニスラボフ駐ハンガリー大使がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。 2022年4月5日, Sputnik 日本
2022-04-05T14:02+0900
2022-04-05T14:02+0900
ロシア
ハンガリー
ガス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/406/09/4060909_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_676898bb537079b69f63952e90abf7fc.jpg
ハンガリーの国営企業MVMはガスプロム・エクスポルト社と長期契約を結んでおり、これらの問題が現在検討されているという。なお、大使はこの点に関するハンガリー政府の公的見解は入手していない。関連ニュース
ロシア
ハンガリー
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/406/09/4060909_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6bfc1d6fc9871c00416bce9ff00efe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, ハンガリー, ガス

ハンガリー、ルーブル払いでロシア産天然ガスの購入を検討

2022年4月5日, 14:02
© Sputnik / Maxim Blinov「ガスプロム」
「ガスプロム」 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Maxim Blinov
ハンガリーのエネルギー会社MVMは露ガスプロム社とロシア通貨のルーブルによる天然ガスの購入について検討を進めている。エフゲニー・スタニスラボフ駐ハンガリー大使がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。
ハンガリーの国営企業MVMはガスプロム・エクスポルト社と長期契約を結んでおり、これらの問題が現在検討されているという。なお、大使はこの点に関するハンガリー政府の公的見解は入手していない。
関連ニュース
EUはロシア産ガスの輸入を継続する＝欧州委員
米国　ロシアからの原油輸入を1週間で43％も増量
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала