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ハンガリー、ルーブル払いでロシア産天然ガスの購入を検討
ハンガリー、ルーブル払いでロシア産天然ガスの購入を検討
ハンガリーのエネルギー会社MVMは露ガスプロム社とロシア通貨のルーブルによる天然ガスの購入について検討を進めている。エフゲニー・スタニスラボフ駐ハンガリー大使がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。 2022年4月5日, Sputnik 日本
2022-04-05T14:02+0900
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ハンガリーの国営企業MVMはガスプロム・エクスポルト社と長期契約を結んでおり、これらの問題が現在検討されているという。なお、大使はこの点に関するハンガリー政府の公的見解は入手していない。関連ニュース
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ハンガリーのエネルギー会社MVMは露ガスプロム社とロシア通貨のルーブルによる天然ガスの購入について検討を進めている。エフゲニー・スタニスラボフ駐ハンガリー大使がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。
ハンガリーの国営企業MVMはガスプロム・エクスポルト社と長期契約を結んでおり、これらの問題が現在検討されているという。なお、大使はこの点に関するハンガリー政府の公的見解は入手していない。