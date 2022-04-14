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日本海でミサイル演習 ロシア太平洋艦隊の潜水艦
日本海でミサイル演習 ロシア太平洋艦隊の潜水艦
ロシア太平洋艦隊の潜水艦「ペトロパブロフスク・カムチャツキー」と「ボルホフ」が日本海で巡航ミサイルの発射演習を行った。同艦隊が発表した。 2022年4月14日, Sputnik 日本
2022-04-14T18:10+0900
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同艦隊は「新型のディーゼル電気潜水艦『ペトロパブロフスク・カムチャツキー』と『ボルホフ』は日本海水域で巡航ミサイル『カリブル』を発射した」としている。ミサイルは敵の艦船に見立てた海上の目標に命中したという。2つの潜水艦は共に2019年に就役した新型潜水艦で、最大射程2600キロメートルに達するという巡航ミサイルカリブルを搭載している。関連ニュース
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日本海でミサイル演習 ロシア太平洋艦隊の潜水艦
2022年4月14日, 18:10 (更新: 2022年4月14日, 18:15)
ロシア太平洋艦隊の潜水艦「ペトロパブロフスク・カムチャツキー」と「ボルホフ」が日本海で巡航ミサイルの発射演習を行った。同艦隊が発表した。
同艦隊
は「新型のディーゼル電気潜水艦『ペトロパブロフスク・カムチャツキー』と『ボルホフ』は日本海水域で巡航ミサイル『カリブル』
を発射した」としている。ミサイルは敵の艦船に見立てた海上の目標に命中したという。
2つの潜水艦は共に2019年に就役した新型潜水艦で、最大射程2600キロメートルに達するという巡航ミサイルカリブルを搭載している。