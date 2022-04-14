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小室眞子さん　NYで美術館に就職
小室眞子さん　NYで美術館に就職
2021年10月の結婚を機に皇族離脱した秋篠宮殿下のご長女、小室眞子さんが移住先の米国、ニューヨークで就職した。ニューヨークのメトロポリタン美術館で職員として東洋芸術の展示を担当する。現地メディアが報じている。 2022年4月14日, Sputnik 日本
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「Vice News」などによると、東京大学総合研究博物館、眞子さんは大学時代に東洋芸術を専攻。米国に移住するまでに東京大学総合研究博物館で5年以上勤務していた。メトロポリタン美術館では、現時点ではインターン形態で無給で働いているとの情報もあるという。 眞子さんは昨年10月26日、小室圭さんと結婚。皇室典範の規定で皇籍を離れ、同年11月には米ニューヨークに移住していた。関連ニュース
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小室眞子さん　NYで美術館に就職

2022年4月14日, 20:30
© AFP 2022 / Norberto Duarte秋篠宮殿下のご長女小室眞子さん
秋篠宮殿下のご長女小室眞子さん - Sputnik 日本, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / Norberto Duarte
2021年10月の結婚を機に皇族離脱した秋篠宮殿下のご長女、小室眞子さんが移住先の米国、ニューヨークで就職した。ニューヨークのメトロポリタン美術館で職員として東洋芸術の展示を担当する。現地メディアが報じている。
「Vice News」などによると、東京大学総合研究博物館、眞子さんは大学時代に東洋芸術を専攻。米国に移住するまでに東京大学総合研究博物館で5年以上勤務していた。メトロポリタン美術館では、現時点ではインターン形態で無給で働いているとの情報もあるという。
上皇夫妻 - Sputnik 日本, 1920, 06.04.2022
日本の上皇夫妻　赤坂御用地で新生活をスタートへ
4月6日, 16:46
眞子さんは昨年10月26日、小室圭さんと結婚。
皇室典範の規定で皇籍を離れ、同年11月には米ニューヨークに移住していた。
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