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今週のベストショット　4月16日―4月22日
今週のベストショット　4月16日―4月22日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T20:08+0900
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今週のベストショット　4月16日―4月22日

2022年4月22日, 20:08
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Bruna Prado

カーニバル中、非公式で行われた路上パーティー「ブロコス」で踊り明かす人々（ブラジル・リオデジャネイロ、21日）

カーニバル中、非公式で行われた路上パーティー「ブロコス」で踊り明かす人々（ブラジル・リオデジャネイロ、21日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bruna Prado

カーニバル中、非公式で行われた路上パーティー「ブロコス」で踊り明かす人々（ブラジル・リオデジャネイロ、21日）

© Sputnik / Ilya Pitalev  / フォトバンクに移行

損壊した建物のそばを歩く地元住民ら（ウクライナ・マリウポリ、16日）

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© Sputnik / Ilya Pitalev
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損壊した建物のそばを歩く地元住民ら（ウクライナ・マリウポリ、16日）

© AFP 2022 / Ben Stansall

スワミナラヤン派アクシャルダム寺院で、聖職者たちとポーズを取る英国のボリス・ジョンソン首相（インド・ガンジーナガル、21日）

スワミナラヤン派アクシャルダム寺院で、聖職者たちとポーズを取る英国のボリス・ジョンソン首相（インド・ガンジーナガル、21日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Ben Stansall

スワミナラヤン派アクシャルダム寺院で、聖職者たちとポーズを取る英国のボリス・ジョンソン首相（インド・ガンジーナガル、21日）

© AFP 2022 / Federico Parra

イエス・キリストの「受難週間」を表現した歴史劇で、キリストの磔を再現するカトリック信者（ベネズエラ・カラカス）

イエス・キリストの「受難週間」を表現した歴史劇で、キリストの磔を再現するカトリック信者（ベネズエラ・カラカス） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Federico Parra

イエス・キリストの「受難週間」を表現した歴史劇で、キリストの磔を再現するカトリック信者（ベネズエラ・カラカス）

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

自宅横に積まれたごみの中に立つ子どもたち（アフガニスタン・カブール、18日）

自宅横に積まれたごみの中に立つ子どもたち（アフガニスタン・カブール、18日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

自宅横に積まれたごみの中に立つ子どもたち（アフガニスタン・カブール、18日）

© AFP 2022 / Bakr Alkasem

反政府勢力が支配する地域で、ラマダン中の日没後の食事「イフタール」を待つ市民（シリア・アレッポ県タデフ、18日）

反政府勢力が支配する地域で、ラマダン中の日没後の食事「イフタール」を待つ市民（シリア・アレッポ県タデフ、18日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Bakr Alkasem

反政府勢力が支配する地域で、ラマダン中の日没後の食事「イフタール」を待つ市民（シリア・アレッポ県タデフ、18日）

© AP Photo / Ludovic Marin

テレビ討論会の前に出演したフランスのエマニュエル・マクロン大統領（左）とマリーヌ・ル・ペン氏（フランス・パリ郊外、20日）

テレビ討論会の前に出演したフランスのエマニュエル・マクロン大統領（左）とマリーヌ・ル・ペン氏（フランス・パリ郊外、20日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ludovic Marin

テレビ討論会の前に出演したフランスのエマニュエル・マクロン大統領（左）とマリーヌ・ル・ペン氏（フランス・パリ郊外、20日）

© AFP 2022 / Sanjay Kanojia

砂嵐が吹き荒れる中、ガンジス川、ヤムナ川、サラスワティ川の合流地点を歩く人々（インド・サンガム、19日）

砂嵐が吹き荒れる中、ガンジス川、ヤムナ川、サラスワティ川の合流地点を歩く人々（インド・サンガム、19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Sanjay Kanojia

砂嵐が吹き荒れる中、ガンジス川、ヤムナ川、サラスワティ川の合流地点を歩く人々（インド・サンガム、19日）

© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer

ホワイトハウスでの記者会見に登場したイースター・バニーとジェン・サキ報道官（米ワシントン、18日）

ホワイトハウスでの記者会見に登場したイースター・バニーとジェン・サキ報道官（米ワシントン、18日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer

ホワイトハウスでの記者会見に登場したイースター・バニーとジェン・サキ報道官（米ワシントン、18日）

© AP Photo / Bruna Prado

カーニバルのリハーサルで踊る女性（ブラジル・リオデジャネイロ、18日）

カーニバルのリハーサルで踊る女性（ブラジル・リオデジャネイロ、18日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bruna Prado

カーニバルのリハーサルで踊る女性（ブラジル・リオデジャネイロ、18日）

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

根津神社で開催中の「文京つつじまつり」に訪れた人々（日本・東京都文京区、21日）

根津神社で開催中の「文京つつじまつり」に訪れた人々（日本・東京都文京区、21日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

根津神社で開催中の「文京つつじまつり」に訪れた人々（日本・東京都文京区、21日）

© AFP 2022 / Jewel Samad

連続爆破テロ事件から3周年の前夜、テロ行為を非難するデモに参加した人々（スリランカ・コロンボ、20日）

連続爆破テロ事件から3周年の前夜、テロ行為を非難するデモに参加した人々（スリランカ・コロンボ、20日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Jewel Samad

連続爆破テロ事件から3周年の前夜、テロ行為を非難するデモに参加した人々（スリランカ・コロンボ、20日）

© Sputnik / Sergei Baturin / フォトバンクに移行

マリウポリから帰還した兵士を出迎える地元住民（ドネツク人民共和国・ドネツク近郊、21日）

マリウポリから帰還した兵士を出迎える地元住民（ドネツク人民共和国・ドネツク近郊、21日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Sergei Baturin
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マリウポリから帰還した兵士を出迎える地元住民（ドネツク人民共和国・ドネツク近郊、21日）

© AFP 2022 / Andrej Isakovic

ドナウ川のほとりで、プラスチックごみで巣を作る白鳥（セルビア・ベオグラード、2022年4月18日）

ドナウ川のほとりで、プラスチックごみで巣を作る白鳥（セルビア・ベオグラード、2022年4月18日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Andrej Isakovic

ドナウ川のほとりで、プラスチックごみで巣を作る白鳥（セルビア・ベオグラード、2022年4月18日）

© AFP 2022 / Hazem Bader

ヨルダン川西岸地区の分離壁に描かれたアル＝アクサー・モスクとエルサレム旧市街の壁画（パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸地区ベツレヘム、17日）

ヨルダン川西岸地区の分離壁に描かれたアル＝アクサー・モスクとエルサレム旧市街の壁画（パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸地区ベツレヘム、17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Hazem Bader

ヨルダン川西岸地区の分離壁に描かれたアル＝アクサー・モスクとエルサレム旧市街の壁画（パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸地区ベツレヘム、17日）

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