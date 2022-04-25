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バイデン大統領、マクロン大統領の再選を祝福
バイデン大統領、マクロン大統領の再選を祝福
ジョー・バイデン米大統領は、エマニュエル・マクロン仏大統領の再選を祝福し、ウクライナ支援から気候変動対策まで、さまざまな分野でのさらなる協力に向けた用意ができていると表明した。 2022年4月25日, Sputnik 日本
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バイデン氏は、自身のツイッターでこのように祝福した。このほか、英国のジョンソン首相、ドイツのシュタインマイヤー大統領およびショルツ首相、欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長、カナダのトルドー首相、ウクライナのゼレンスキー大統領らがツイッターで祝意を表している。関連ニュース
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バイデン大統領、マクロン大統領の再選を祝福
ジョー・バイデン米大統領は、エマニュエル・マクロン仏大統領の再選を祝福し、ウクライナ支援から気候変動対策まで、さまざまな分野でのさらなる協力に向けた用意ができていると表明した。
バイデン氏は、自身のツイッター
でこのように祝福した。
エマニュエル・マクロン大統領、再選おめでとうございます。フランスは、世界規模の問題に対処する上で最も古い同盟国であり、主要なパートナーだ。ウクライナ支援、民主主義の擁護、気候変動対策など、緊密な連携を楽しみにしています。
このほか、英国のジョンソン首相、ドイツのシュタインマイヤー大統領およびショルツ首相、欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長、カナダのトルドー首相、ウクライナのゼレンスキー大統領らがツイッターで祝意を表している。