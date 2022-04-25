バイデン大統領、マクロン大統領の再選を祝福

エマニュエル・マクロン大統領、再選おめでとうございます。フランスは、世界規模の問題に対処する上で最も古い同盟国であり、主要なパートナーだ。ウクライナ支援、民主主義の擁護、気候変動対策など、緊密な連携を楽しみにしています。