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岸田首相、韓国次期政権の代表団と26日に面会で調整
岸田首相、韓国次期政権の代表団と26日に面会で調整
日本のマスコミは25日、岸田首相が日本を訪問中の韓国の尹錫悦次期大統領が派遣した代表団と26日に面会する方向で調整していることがわかったと報じた。 2022年4月25日, Sputnik 日本
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韓国の代表団は24日から日本を訪れており、25日には日本外務省を訪れ、林外相らと面会した。日本のマスコミによると、日本政府は岸田首相が26日に韓国代表団と面会する方向で調整している。日テレNEWSによると、代表団は尹次期大統領からの親書を岸田首相に手渡すとみられており、親書には「新しい日韓関係に対する次期大統領の意志と期待が込められている」という。関連ニュース
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岸田首相、韓国次期政権の代表団と26日に面会で調整

2022年4月25日, 22:30
© AFP 2022 / Song Kyung-Seok韓国の尹錫悦次期大統領
韓国の尹錫悦次期大統領 - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Song Kyung-Seok
日本のマスコミは25日、岸田首相が日本を訪問中の韓国の尹錫悦次期大統領が派遣した代表団と26日に面会する方向で調整していることがわかったと報じた。
韓国の代表団は24日から日本を訪れており、25日には日本外務省を訪れ、林外相らと面会した。
日本のマスコミによると、日本政府は岸田首相が26日に韓国代表団と面会する方向で調整している。
日テレNEWSによると、代表団は尹次期大統領からの親書を岸田首相に手渡すとみられており、親書には「新しい日韓関係に対する次期大統領の意志と期待が込められている」という。
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