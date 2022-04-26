https://jp.sputniknews.com/20220426/10723272.html

事故から36年：チェルノブイリ原発事故 奔走する作業員、故郷を追われた人々

事故から36年：チェルノブイリ原発事故 奔走する作業員、故郷を追われた人々

旧ソ連（現：ウクライナ）のチェルノブイリ原子力発電所で1986年4月26日、世界を揺るがした原発事故が起きてから、今日で36年を迎えた。現在も原発から30キロ圏内は立入禁止区域に指定され、かつては原発の従業員とその家族で賑わっていたプリピャチ市は今も無人のままとなっている。 2022年4月26日, Sputnik 日本

2022-04-26T20:21+0900

2022-04-26T20:21+0900

2022-04-26T20:21+0900

マルチメディア

写真

ウクライナ

チェルノブイリ原子力発電所事故

ソビエト連邦

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/10723297_0:131:2955:1793_1920x0_80_0_0_b4895404dd1ea8b52125b63c3378af61.jpg

爆発した4号炉からは放射性物質が大量に放出され、広範囲に拡散。事故翌日から、プリピャチ市民は余儀なくされた。一方、事故後は各地から動員された約60万人が事故の処理作業にあたった。スプートニクでは今回、故郷を追われほかの町へ避難した住民と、現場で事故対応に奔走した作業員らの姿を写真でご紹介する。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, マルチメディア, 写真, ウクライナ, チェルノブイリ原子力発電所事故, ソビエト連邦